Quién es Quién informa sobre gasolineras con combustible más accesible

En el Quién es Quién en los Combustibles, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que el precio más caro de la gasolina regular lo tiene la gasolinera OXXO Gas en Jalisco, mientras que el más barato lo ofrece Pemex en Sinaloa.

En cuanto a la gasolina Premium, la más cara la tiene Exxon Mobil en Nuevo León, y la más barata la ofrece Pemex en Puebla. Referente al diésel, el más caro lo ofrece Exxon Mobil en Nuevo León y el más barato lo ofrece Pemex en Chiapas.

Sobre la App Litro x Litro, el titular de la Profeco dijo que la gasolina más barata la ofrece la empresa G500 en Nuevo León a $16.89 pesos y en Coatzacoalcos, Veracruz, a $17.04 pesos, mientras que la más cara está en Pemex en Jalisco a $21.45 pesos por litro.

Referente a la gasolina Premium, la más barata en la franquicia Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz, a $17.00 pesos por litro y en Acajete, Puebla a $17.10 pesos y la más cara de Pemex en Sinaloa a $22.32 pesos; el diésel más barato lo ofrece en Max Gas Coahuila y el más caro de Pemex en Sinaloa.

Sheffield dio a conocer que recibieron 290 denuncias, pidió tener cuidado en una gasolinera de BP en Atizapán de Zaragoza que no se dejó colocar los sellos y 15 bombas que fueron inmovilizadas en 10 estaciones de servicio.

"La que no se dejó verificar, me sorprende la franquicia porque normalmente son muy serios, que es BP. Ojalá la franquicia BP tome cartas en el asunto, es una gasolinera en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, carretera Lago de Guadalupe, para que los consumidores la eviten porque no dejó colocar sellos y ahí se detectó fallas y violaciones a las normas", agregó.

Con respecto a las gaseras detalló que se hicieron 78 verificaciones a gaseras, 71 salieron bien, cuatro con infracciones, tres no se dejaron verificar, que fue Gasipo, en Chalco, Estado de México; Gas Las Albricias, en San Martín de las Pirámides, Estado de México; y Mercantil Distribuidora, en Reynosa, Tamaulipas.