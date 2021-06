Quedan atrás fraudes electorales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se congratuló por que tras el proceso electoral, no se habla de fraudes electorales, aunque reconoció que sí hubo irregularidades en algunas zonas del país.

Ahora me da mucho gusto de que cuando menos no están hablando de fraude o de elecciones de Estado, porque no tienen elementos. Entonces, fue realmente importante y lo más destacado fue la participación de la gente, se respetó el voto de los ciudadanos", expuso el presidente en su rueda de prensa de este viernes en Palacio Nacional.