¿Qué sugiere AMLO si el INE se niega a consulta de revocación de mandato?

En caso de que el Instituto Nacional Electoral ( INE ) se niegue a llevar a cabo la consulta de revocación de mandato , "no sería mala idea" que los ciudadanos la llevarán a cabo, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Sin embargo, el mandatario federal dijo esperar que las resoluciones tanto del Tribunal Electoral como del Poder Judicial para que se lleve a cabo este ejercicio democrático.

"Yo creo que van a llevar a cabo la consulta, va a haber revocación o van a aplicarse o se va a aplicar este ejercicio democrático de revocación de mandato, son tácticas dilatorias no muy serias pero ya está en la Constitución y es muy importante que quede establecido para que cuando un gobernante se porte mal", subrayó.

En la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo que a diferencia de lo que sucede en el Instituto, ahora hasta los integrantes de FRENAAA están pidiendo que haya revocación y están recogiendo firmas, "son más consecuentes".

López Obrador aseveró que en caso de que la ciudadanía realice la consulta sobre la revocación de mandato sería "una lección de democracia".

Insistió en que la negativa del INE para llevar a cabo la consulta no tiene que ver con el presupuesto, sino porque "no quieren la democracia".

"No es un asunto de dinero, y es que, aunque parezca un contrasentido, son contrarios a la democracia, es increíble, pero no quieren la democracia, o quieren la democracia cuando les favorece, cuando les ayuda", señaló.

Se le cuestionó si los ciudadanos al realizar la consulta sobre la revocación de mandato sería vinculante al INE, a lo que respondió:

"Lo importante es el ejercicio, la democracia no puede estar secuestrada, no puede estar supeditada a ningún grupo, la democracia en esencia es el pueblo para el pueblo, el INE no es la democracia, la democracia es el pueblo.

En el caso, no es que yo lo esté planteando que todos los órganos que tienen que resolver y cumplir con la Constitución porque es un mandato constitucional, si violan la Constitución".

El político tabasqueño reiteró que la consulta podría llevarse a cabo sin problema, ya que existen aproximadamente en dos mil 500 comités ciudadanos en cada entidad federativa.

"Entonces el pueblo llevaría a cabo, podría llevar a cabo la consulta y se organiza sin problema porque en cada estado, en cada municipio se forma un comité ciudadano, de personas de inobjetable honestidad, son dos mil 500 comités, en los municipios, ciudadanos".