Que se prepare el INE, porque sí habrá consulta para enjuiciar a expresidentes

El Instituto Nacional Electoral (INE) debe ir preparándose porque sí se va a hacer la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes, sostuvo Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina, el presidente consideró que cada vez habrá más información respecto a la posibilidad para realizar este ejercicio popular, pues ya hay iniciativas ciudadanas para reunir las firmas que se necesitan para hacer la solicitud.

"Tenemos hasta el día 15 de septiembre, primero hay que observar si se va a llegar al número de firmas, no es fácil, pero depende de la gente; si no, está la posibilidad de que lo hagan los legisladores y, si no, lo va a solicitar el presidente como lo establece la Constitución, pero sí se va a hacer", indicó.

El primer mandatario manifestó que si la gente quiere que haya una consulta, se le debe hacer caso, porque en la democracia el pueblo es el que manda.

Con información de Aristegui Noticias