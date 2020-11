Que se aplique la ley: AMLO sobre apelación de Pío ante TEPJF

Luego de que Pío López Obrador interpusiera un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para detener la investigación en su contra, bajo el argumento de que los hechos por los que es señalado ya prescribieron, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo partidario por que se aplique la ley "como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos, los jueces, los que decidan".

Aseguró que en su gobierno no hay influyentismo, no hay nepotismo, amiguismo, "ninguna de esas lacras de la política".

"Yo estoy encabezando un movimiento para transformar a México y no le voy a fallar al pueblo de México", aseguró en la última ronda de preguntas y respuestas.

López Obrador se negó a opinar si los delitos por los que es señalado su hermano ya prescribieron; indicó que eso lo deberán resolver las autoridades del Poder Judicial.

"No me meto en eso, eso que lo decida la autoridad competente; pero yo no le voy a hablar a un juez ni le voy a hablar a un ministro ni le voy a hablar al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal presencialmente", aseveró.

Reiteró nuevamente que no protegerá a ningún corrupto ni será tapadera de nadie, así sea alguien de su familia.