¿Qué ha pasado con la construcción de la Torre Carmelinas en Vallarta?

Al plantearle la reanudación de la obra de la Torre Carmelinas , una de las cuatro que conforman el complejo habitacional que se pretende construir en la zona de Conchas Chinas en Puerto Vallarta , Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no hay un permiso de parte de la Federación no podrá concretarse.

En La Mañanera, señaló que su gobierno no permitirá la construcción de obras que afecten el medio ambiente y que no sean aprobadas por la ciudadanía.

"Que se entienda bien, la claridad, la definición, la transparencia.

Nosotros no vamos a otorgar permisos para obras inmobiliarias que afecten el medio ambiente y que no sean aprobadas por los ciudadanos; no se va a permitir", indicó a Imagen del Golfo.

El primer mandatario Indicó que sigue habiendo intereses creados en este tipo de temas, pero reiteró que en su gobierno ya se acabó "la época del 'moche', de los sobornos".

"Y hemos cumplido. Lo que pasa es que sigue habiendo estos intereses creados en lo regional, en los estados, en el país de la época de las influencias, del moche, de los sobornos, pero ya nosotros no permitimos eso".

Aseguró que la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, es incorruptible, por ende, no se emitirán más permisos a inmobiliarias para que construyan en zonas que afecten al medio ambiente; por lo que les sugirió no arriesgar su capital.

"Entonces, es mejor que no arriesguen su dinero las empresas inmobiliarias donde no está permitido. La secretaria del Medio Ambiente es incorruptible, y ahorita está escuchando. Y si dan permisos las autoridades locales, pero no hay permiso de la autoridad federal, y sin el permiso de la autoridad federal se piensan que pueda construir no va a ser posible".

-¿Este tema tendría también que analizarlo el presidente municipal que recién asumió el cargo en Puerto Vallarta?, se le cuestionó.

"Si, y es un buen presidente, pero el presidente municipal está muy presionado y tiene que ver con la Federación en el asunto, en lo que corresponde a nosotros no se va a permitir, legalmente, sin ser arbitrarios, sencillamente ya no funciona el influyentismo".

En claro mensaje para los funcionarios del Gobierno Federal, López Obrador subrayó que el que otorgue permisos a inmobiliarias a cambio de "mordida" y sea descubierto será separado de su cargo y se le levantará una denuncia penal.

"El que haga eso en el Gobierno Federal y se le demuestre para afuera y denunciado penalmente".

Insistió en que, así como se prohibió el maíz transgénico, se dijo no al fracking, no se otorgan nuevas concesiones para la explotación minera, de la misma manera se evitará la destrucción del territorio natural.

López Obrador recalcó que los grupos que han obtenido privilegios en anteriores administraciones piensan que ya no habrá continuidad en el proyecto de la 4T, algo muy difícil de detener porque "ya se echó a andar".

"Se equivocan pensando en que ya nos vamos a ir. Yo espero que terminemos, pero es hasta septiembre del 24 (...) ya va a ser muy difícil dar marcha atrás, muy difícil retrogradar, ya se echó a andar esto", expuso.

El jefe del Ejecutivo dijo que en la oposición "a lo mejor están esperando de que ya se va a ir, ya falta menos, y entonces vamos a volver por nuestros fueros, pues ya no porque incluso las mismas autoridades no van a poder, por eso hablo mucho de la Revolución de las consciencias. Aunque ya no haya mañanera y tengan otra vez el control de los medios, la gente no va a permitir retrocesos", dijo.

Destacó que "no se hagan muchas ilusiones porque en una de esas triunfa un presidente o presidenta que continúe con la misma política".