Estas empresas de EU ofrecen oportunidades con Visa laboral

El sueño americano se convierte en una realidad al alcance de muchos mexicanos.

Aunque obtener una visa de trabajo para laborar en Estados Unidos es un trámite complejo, una vez obtenido el documento, se abren diversas opciones laborales que permiten mejorar la calidad de vida, ya que algunos oficios que en México ofrecen salarios menores a los 10,000 pesos mensuales, en el vecino del norte las remuneraciones superan los 30,000 pesos al mes.

A menudo, se piensa que las ofertas laborales para los paisanos se dirigen exclusivamente al sector agrícola, pero existen alternativas de visa, como la dirigida a trabajadores temporales no agrícolas (H-2B), que permite a empresarios atraer talento extranjero a Estados Unidos.

Desde el 13 de abril de 2023, la Oficina de Servicios Migratorios de Estados Unidos ha estado aceptando peticiones para este trámite, con vigencia hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, hay una limitante, ya que solo se aprobaron 10,000 visas bajo esta modalidad para el segundo semestre del año.

¿CUÁLES EMPRESAS TIENEN AVAL DE EU?

Entre las empresas que tienen el aval de la Oficina de Certificación Laboral para Extranjeros del Departamento de Trabajo que permite la obtención de la visa H-2B destacan ABC Professional Tree Services, Inc, Genuine Builders, Inc, Trident Seafoods Corporation, OBI Seafoods, Inc, Superior Forestry Service, Inc, Vivint, Inc, Westwar Seafoods, Inc. y BrightView Landscapes, LLC, Rotolo Consultants, Inc, Silver Bay Seafoods, LLC y Progressive Solutions, LLC.

Para participar en este tipo de programas de empleo, las compañías deben cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:

Acreditar que no existen suficientes trabajadores estadounidenses capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal.

Además, es fundamental que el empleo sea de carácter estacional y que no afecte los sueldos y condiciones de los trabajadores estadounidenses que desempeñan tareas similares.

Los empleos más solicitados a través de esta visa son para puestos de jardineros, trabajadores de mantenimiento, empleados del hogar o servicios de limpieza, obreros, cocineros y empleados de la construcción, así como encargados del procesamiento de carne, aves y pescado.

Es importante tener en cuenta que este tipo de trámite solo puede ser realizado por las empresas, ya que son ellas las encargadas de solicitar en nombre del postulante la visa H-2B.

Una vez obtenido el permiso, la empresa debe asegurarse de que el candidato realice el trámite de visa o admisión al país en la embajada de Estados Unidos. Con esto, se abren nuevas oportunidades laborales para aquellos mexicanos interesados en trabajar en el vecino del norte.