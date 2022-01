¿Qué dijo AMLO sobre el derrumbe de su estatua en Edomex?

"No me gusta lo que tiene que ver con la vanidad, estoy seguro de lo que estamos haciendo", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la estatua que erigieron en diciembre pasado y que fue derribada los primeros minutos del 2022 en Atlacomulco , Estado de México .

"Darle un mensaje a los habitantes de Atlacomulco, del Estado de México; de Atlacomulco, del Estado de México, un mensaje a ellos, a los que se organizaron e hicieron una estatua de mi persona. Decirles que los quiero mucho y que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos que son mis amigos del alma, que los queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta de que yo he expresado de que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas, mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua, no quiero nada de eso, lo he expresado varias veces", indicó.

El titular del Ejecutivo Federal calificó como secundario el hecho de que hayan derivado la estatua en Atlacomulco; cuna del priísmo.

Indicó que quienes tomaron la iniciativa no deben de sentirse mal, ya que fue con muy buena intención, pero pidió respetar su deseo de no hacer bajo ninguna modalidad, "el culto a la personalidad", ya que el pueblo tiene criterio solo lo que ha representado su gobierno.

López Obrador además agregó que las estatuas pocas son respetadas.

"¿Para qué quiero las estatuas, además sólo muy pocas son respetadas. Una vez fui a Sonora, es la tierra de (...) Luis Donaldo Colosio. Tiene bustos en Sonora y otras partes, iba a una gira en Cananea y en una reunión, y nos dicen ´ahí donde está el mono a la derecha´. En mi estado hicieron monumento a la Patria, ahí está. Es una mujer con sus bustos muy evidentes, ¿cómo conocen al monumento? Como la chichona", comentó.