Pura 'politiquería': AMLO sobre posible denuncia de la oposición ante la OEA

"Si la OEA lo decide que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada qué ocultar, que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco".

El mandatario dijo que no solo la OEA sino la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o cualquier otro organismo internacional pueden venir a México a investigar.

Acusó a la oposición de hacer "politiquería y propaganda.

"No solo la OEA, la ONU o cualquier organismo que quiera venir a investigar, que venga. Todo esto es politiquería, es propaganda, ya no hallan qué hacer", subrayó.

¿Le preocupa?, se le cuestionó.

"No, no, no, para nada, los entiendo, tienen derecho de quejarse (...) están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que con el dinero y los medios de comunicación iban a arrasar en la pasada elección", subrayó.

Sobre las elecciones de junio pasado, el jefe del Ejecutivo comentó la OEA ya había otorgado una certificación donde descartaba "violaciones graves a la democracia".

"La OEA ya emitió una certificación si se le puede llamar, sobre las elecciones, solo que cambien. No hubo para la OEA ninguna violación grave, pero si cambia ya veríamos", indicó.

López Obrador señaló que los líderes que conforman la coalición Va por México que "tengan cuidado, no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna, que anden con cuidado, tienen el derecho de quejarse".

Dijo que están en su derecho de acudir a organismos internacionales, incluso, reconoció que lo estén haciendo de "manera pacífica".

"Ellos están contribuyendo con su proceder. Tienen todo el derecho, es legítimo, que nos critiquen, que acudan a organismos internacionales siempre y cuando actúen de manera pacífica"

El pasado 21 de agosto, los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD anunciaron que presentarán ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, una denuncia por la presunta intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral del 6 de junio, con el objetivo de que dichos organismos emitan algún resolutivo al respecto.