Próximamente se podrá consultar archivos de espionaje del Cisen

Indicó que este material se debe dar a conocer sin testar y reservar o borrar los nombres o datos personales para proteger a quienes se vieron afectados por estos espionajes.

"Di instrucciones que se transparente todo el archivo, y que haya acceso a todos los archivos, no hay nada que no se pueda consultar, cuando llegamos había una sección especial en el Archivo General de la Nación, incluso cuidada por elementos del Cisen, y desapareció y se abrieron en esos archivos", comentó.

Durante La Mañanera, López Obrador resaltó que, aunque se harán públicos los expedientes sobre espionaje, advirtió que no todos podrán ser consultados debido a que tienen reservas legales.

El Presidente indicó que buscará un mecanismo para para demostrarle a la sociedad mexicana que el Gobierno Federal no realiza actos de espionaje contra, a través de la verificación de organismos internacionales.

"Vamos a buscar un mecanismo para garantizarle a la sociedad, al pueblo, de que no se espía a nadie. Voy a pensarle cómo llevar a cabo verificaciones que puedan revisar organismos internacionales para que se certifique que en el gobierno no se espía a ninguna persona, a nadie, para reafirmar más lo que estoy manifestando, voy a pensar cómo le hacemos".

"Mi palabra de que nosotros no vamos a llevar a cabo estas prácticas, nunca lo haríamos, sería un acto de traición a nosotros mismos, a nuestras convicciones", aseveró.

Insistió en que su gobierno no recurrirá a ese tipo de acciones "lo que tenemos que hacer es no repetir y que nunca jamás se vuelva a espiar a nadie, que se respete lo que es el espacio vital de todos los seres humanos: la intimidad".

Sobre el espionaje telefónico realizado por Pegasus, del que fue objeto él y su familia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que no conoce los expedientes, el único que tiene en su poder es el que estaba en el CISEN y que fue elaborado por Guillermo Nazar Haro, entonces responsable de la Dirección Federal de Seguridad, y cuando él era opositor en Najacuca, Tabasco.

"El único expedienté que me interesaba que tenían en el Cisen es sobre mi tiempo de opositor inicial y me lo entregaron del Archivo de la Nación, (...) ese archivo sí lo tengo, reciente no, no me entregaron nada y tampoco quise saber, esa es la verdad, imagino pues que nos siguieron siempre, nos espiaron siempre".

