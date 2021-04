Protestan médicos del sector privado frente a Palacio Nacional

¡Todos somos primera línea!, ¡Queremos ser vacunados! y ¡Vacunación sin Discriminación!", fueron las consignas con las que profesionales de la salud del sector privado que no atienden pacientes de Covid-19 llegaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir sean vacunados.

Exigieron que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda para plantearle su preocupación, ya que aseguraron han sido ignorados en la pandemia al no laborar en hospitales públicos.

Durante la manifestación pacífica, que inició alrededor de las 06:30 horas, el personal médico privado portó pancartas en las que se leían leyendas como "En México la vacuna con fines electorales", "Los dentistas trabajamos a diaria con saliva, no nos ignores".

Con sus batas blancas y vistiendo algunos de ellos equipos especiales de protección, estos médicos y enfermeras pidieron que el Gobierno Federal no sea indiferente ante el riesgo que corren al atender pacientes que, en un momento, pudieran ser asintomáticos y contagiarlos de coronavirus.

"Nadie quiere seguir con la pandemia, si nos cuidas te cuidamos; si no nos cuidas cada vez seremos menos. Esta pandemia va a seguir y no va acabar pronto; vacuna a lo que lo necesitan, vacuna a quienes te ayudan, vacuna a los que te son funcionales", gritaba el Dr. Héctor París, uno de los organizadores de esta marcha.

Por su parte, Wendolyn Vázquez Zamora, cirujano dentista, egresada de la FES Iztacala-UNAM, manifestó que trabaja con miedo y es presa estrés continuo al no saber si el paciente al que está recibiendo sea un paciente asintomático de Covid-19.

Subrayó que a pesar de la protección que ellos mismos hacen de su persona, dentro de la consulta odontológica se producen aerosoles que propagan el virus de manera inevitable.

"No es posible que se nos excluya de esta manera y que se nos pida paciencia cuando hemos tenido paciencia y pérdidas muy grandes en el sector, hemos perdido familia, compañeros, y que decir de la pérdida de la estabilidad emocional y psicológica en donde muchos de nosotros ya hemos tenido que recurrir a medicamentos para contrarrestar todo el estrés y el agotamiento por esta situación en donde el simple hecho de abrir la puerta para recibir al paciente es jugar a la ruleta rusa y no saber si nos tocara", espetó la médico.

La especialista en odontología insistió en que el mensaje para el Presidente de la República es claro "pedimos que se nos vacune y se nos considere pues estamos en primera línea aun no estando en hospital Covid, porque nosotros, los dentistas, no podemos pedirle al paciente que no se quite el cubrebocas para atenderlo, esa es la diferencia. El virus está en saliva, y nosotros trabajamos a una distancia de 30 cm de boca, ¿es tan difícil comprenderlo?".

Los médicos del sector privado insistieron en que el no vacunarlos es una injusticia y un acto de discriminación, tomando en cuenta que ellos son los que en este momento están atendiendo a esos pacientes que en el sector público les han postergado sus citas y tratamientos dentales.

"En la clínica de Especialidades del Issste no hay citas, salvo si es una emergencia, entonces los pacientes recurren a la consulta privada, o sea, a nosotros, y como profesionales de la salud los atendemos, por eso el Gobierno Federal debe considerarnos, porque un dolor de muelas no puede esperar, así como tampoco nosotros podemos esperar a que nos vacunen de acuerdo a nuestra edad, debe ser por lo riesgoso de nuestra profesión en este momento", advirtió otra dentista que prefirió el anonimato.

Un bufete legal anunció el apoyo al personal médico a través de amparos para que puedan ser vacunados contra el Covid-19 y dejen de correr riesgo por desempeñar su profesión.

"Estamos listos para llevar a cabo estas demandas colectivas, en 72 a 96 horas podemos conseguir la orden del juez", anunció Rodolfo Martínez de la firma legal Trussan&Roma Abogados.

De acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud emitido en enero de 2021, en lo que va de la pandemia por coronavirus en México 195 mil 558 médicos y demás personal de salud se ha contagiado de la enfermedad y 2 mil 580 han perdido la vida.