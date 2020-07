Propuso AMLO a Isabel Arvide como cónsul en Estambul

En La Mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que él hizo la propuesta sobre el nombramiento de la periodista, Isabel Arvide, como cónsul en Estambul, Turquía, al canciller Marcelo Ebrard.

"No tiene malos antecedentes, yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, fue Premio Nacional de Periodismo (...) no sé por qué ahora se ponen tan estrictos cuando se trata de una propuesta para cónsul, una mujer periodista".

Dijo no entender por qué ahora causa tanta polémica este nombramiento y en el sexenio de Felipe Calderón nadie cuestionó que Eduardo Medina Mora fuera embajador en Washington.

Subrayó que a pesar de que Arvide es una mujer polémica, ha escrito libros y tiene la preparación suficiente para ser cónsul.

López Obrador categórico recalcó que en su gobierno no hay "amiguismo, ni hay influyentismo" en la designación de este tipo de cargos.

Al cuestionarle sobre si la falta del perfil profesional en este nombramiento no estaría reflejando las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, el Mandatario señaló que en este caso no se violó ningún procedimiento, pues para este consulado no se necesitaba a un diplomático de carrera y tampoco debía ser aprobado por el Senado de la República.

"Yo pensaba que les iba a gustar que una compañera, un compañero de ustedes Digo, bueno, es que no pertenece a la élite o al grupo conservador de ahora que está en la oposición.".

El jefe del Ejecutivo mencionó que la periodista, como el nuevo cónsul en Turquía, deberá de cumplir con todos los lineamientos y se ajustará al plan de austeridad que ha implementado el Gobierno Federal, así como obtendrá el mismo sueldo que su antecesor.

"Me llama mucho la atención que ahora están muy sensibles, o sea, muy exquisitos de todo, y se padece de amnesia, ya borraron todo, no recuerdan cómo era. Entonces, nombramos a Isabel Arvide y un escándalo mayúsculo".

Concluyó sus comentarios indicando que él defenderá su derecho a nombrar y proponer a personas que puedan representar a México.