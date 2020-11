Propuesta económica de la Alianza Federalista propósito electorero: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, señaló que la creación de un Fondo de Estabilización para para enfrentar la crisis económica que se vive por la pandemia, presentada por los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista tiene un propósito electoral o politiquero.

Entonces ¿no va a tomar en cuenta estas propuestas?, le cuestionó Imagen del Golfo.

A lo que el Mandatario respondió que "no, porque ya tenemos nuestro programa", el cual ha sido responsable al no buscar endeudamiento y no está basado en ocurrencias.

Durante el diálogo circular con los medios, enfatizó que, contrario a lo que pronosticaban sus opositores, con el plan económico trazado desde el Gobierno Federal se pudo salir de la crisis y de nuevo se está dando un crecimiento en materia económica.

"Ya tengo el dato, es oficial, superamos los 200 mil empleos en octubre. Es el mes de octubre con más empleos en todos los años desde que el Inegi está midiendo, más de 200 mil, un poquito más de 200 mil, creo que... ¿No tienen la gráfica? Hasta el 31 estuvo el corte y esto es un signo muy positivo", aseveró.

El jefe del Ejecutivo Federal resaltó la estabilidad que ha mantenido el peso mexicano frente a la crisis por la emergencia sanitaria de Covid-19 y el ambiente electoral en Estados Unidos.

En este sentido, aprovechó para decir que independientemente del resultado en los comicios México gozará de "estabilidad económica y financiera. Nuestra economía es sólida, sana y nuestro país cuenta con la confianza de inversionistas extranjeros".

Nuevamente, López Obrador insistió en que la Federación no tiene ningún adeudo con los estados, y presentó una tabla en donde dio a conocer los recursos que ha recibido cada entidad federativa.

En el caso de Veracruz, las participaciones pagadas de enero a septiembre de 2020 fueron de 38 mil 564 millones de pesos.

Respecto a la petición de que se les otorguen más recursos a los estados, el Presidente dijo que eso no es lo que establece la Ley.

"Habría que modificar la Constitución, tendrían que presentar una iniciativa para que cambie la fórmula de la Ley de Coordinación Fiscal (...) y lo tienen que ver con la Cámara de Diputados".

Señaló que no tiene la facultad para transferir más recursos a las entidades federativas, ya que el presupuesto está establecido constitucionalmente, y los invitó a que si hay inconformidad procedan a hacer una reforma.

"La última reforma, lo vuelvo a recordar, se hizo durante el gobierno de Calderón, 2007, y la aprobaron algunos de los gobernadores que ahora están pidiendo más recursos. Se me hace muy incongruente, poco serio".

El inquilino de Palacio Nacional mencionó que su fórmula ha sido en no permitir la corrupción, realizar ahorros y no permitir lujos en el gobierno, con la cual se ha hecho la entrega de apoyos a la población sin intermediarios.

Criticó que los gobernadores opositores a sus políticas se hayan autonombrado "federalistas".

"El federalismo se ha hermanado siempre con el liberalismo, liberalismo siempre en México ha sido sinónimo de federalismo, el conservadurismo se ha hermanado siempre con el centralismo. ¿De dónde salen federalistas conservadores o conservadores federalistas? Hay que tener más rigor, hasta en lo intelectual".

Expresó que, independientemente de las diferencias, el gobierno que encabeza siempre respetará la opinión de los integrantes de la Alianza Federalista y a sus habitantes.

Concluyó el tema, diciendo que su postura de no recibirlos en Palacio Nacional ha sido porque no quiere que dicha reunión sea utilizada, por la prensa conservadora, como un espectáculo y, sobre todo, porque los gobernadores disidentes le han faltado al respeto.

Motivo por el que dio la instrucción para que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien atienda sus inquietudes sobre la entrega de los presupuestos y demás temas financieros.

"Creo que se debe de respetar la investidura presidencial, creo que a todos nos conviene. Ese es mi punto de vista", aseguró durante su conferencia matutina.