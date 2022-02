Propone gobierno a Legacy Vulcan cambiarse a giro turístico en Playa del Carmen

"Cuál es el planteamiento, que ya no se va permitir nada de extracción, nada, y ¿qué ofrecemos darles? Facilidades para que usen los terrenos en un proyecto turístico respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse", expuso.

En La Mañanera, que se llevó a cabo este jueves en Zapotlán, Hidalgo, el titular del Ejecutivo Federal dijo que esta negociación, liderada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, busca que esta empresa de origen estadounidense, retire las demandas sobre contra México por haberle retirado la concesión para continuar con la extracción de materiales pétros; en caso contrario se acudirá a tribunales internacionales.

"Pero si dicen que no, si quieren seguir explotando sin autorización, llevándose material, o la denuncia, pensando que les vamos a pagar porque en los tribunales internacionales tienen mucha influencia, creo que eso no va ser bueno para nadie, nosotros recurríamos a la ONU porque es destrucción al territorio, no puede permitirse", exaltó.

Noticia Relacionada La pasarela de Sheinbaum

Información completa más adelante...

/lg