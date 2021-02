Propone AMLO a gobernadores acuerdo nacional por la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los gobernadores de las entidades federativas del país un acuerdo nacional en favor de la democracia, en el que se garantice la no intervención de sus administraciones en las elecciones de este año.

"Les propongo de la manera más horizontal y respetuosa que establezcamos un acuerdo nacional en favor de la democracia. Por mi parte, les manifiesto que actuaré como siempre con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular", señaló.

"Y a esto mismo los convoco a ustedes. Concretamente les exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente, a no solapar a tramposos o ´mapaches´ electorales; a evitar el ´acarreo´ y el relleno de urnas, la falsificación de actas y todas esas abominables prácticas ilegales y antidemocráticas que deben quedar en el pasado de manera definitiva", se indica en la carta que enviará hoy el presidente López Obrador a los mandatarios estatales.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, teniendo como invitado especial al presidente de Argentina, Alberto Fernández, el mandatario leyó la extensa misiva y aseguró que será el principal defensor de la voluntad del pueblo.

Con información de La Jornada