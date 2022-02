Propone AMLO a Jesusa Rodríguez como embajadora de México en Panamá

"Vamos a presentar otra propuesta. A ver si la acepta el Gobierno de Panamá. No creo que el presidente de Panamá esté enterado, creo que esto tiene que ver más con la canciller. Les informo que vamos a proponer a la senadora suplente Jesusa Rodríguez. Ella va a ser, si lo acepta el gobierno de Panamá, si da su beneplácito, la embajadora de México en Panamá", anunció.

Antes de dar por concluida La Mañanera, el primer mandatario dio a conocer que la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mouynes, pidió al gobierno mexicano no enviar la solicitud de beneplácito para que Salmerón Sanginés sea embajador en ese país centroamericano.

"Como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá se inconformó que porque estaban en desacuerdo en el ITAM, ya les vamos a dar a conocer el documento que envió y que nos pedía que no enviáramos la solicitud de beneplácito. Lo lamento muchísimo porque es la tierra de Omar Torrijo, que le devolvió la soberanía a Panamá, pero él pensaba de otra manera".

De hecho, López Obrador le recomendó a la canciller de Panamá leer el libro "Descubriendo al General", de la autoría de Graham Greene, escritor y novelista británico.

"Hay una parte en donde habla de eso, de cómo se convierten en inquisidores periodistas y otras personas, que le exigen ahí que se defina si es marxista. Se lo recomiendo, con todo respeto a la canciller".

Ante la polémica y la respuesta de Panamá, el titular del Ejecutivo señaló que Salmerón Sanginés de "manera muy sensata y responsable" renunciaba al cargo ofrecido en los primeros días de este año.

López Obrador subrayó que no hay denuncia penal en contra de Salmerón por el delito de acoso sexual y que, en efecto, este "escandalo" se generó por una campaña de linchamiento, encabezada por la politóloga Denisse Dresser.

"Nos mandó una carta Pedro porque se armó un escándalo imagínense si no existe una denuncia formal, nada más por la campaña de linchamiento encabezada por Denisse Dresser, acusándolo de acoso sexual, entonces Pedro de manera muy sensata y responsable, ya había pasado otra cuando dio una opinión de la liga 23 de septiembre (...) me envió una carta".

El político tabasqueño dijo que las críticas que generaron la nominación del académico como embajador en Panamá tienen un "componente conservador", pero comentó que buscará la forma de aprovechar su conocimiento en otro campo.

"Vamos a buscar la forma, a ver si no se enojan los conservadores, de utilizar los conocimientos de Pedro en otro campo, A mí me gustaría que nos ayudara en todo lo que son archivos, me importa mucho dejar bien terminado, protegido porque desde el temblor está mal el edificio, el archivo agrario y él es especialista. Me gustaría que fuese mi asesor para hacer en Presidencia una historia para los jóvenes sobre los fraudes electorales en México, sería buenísimo, cuando menos 100 años de fraudes", apuntó.

A solicitud del presidente, la carta de Salmerón Sanginés fue leída textualmente por el vocero Jesús Ramírez, y en ella subraya que fue víctima de una campaña de linchamiento:

"Muy estimado señor presidente, en estos días recuerdo los de diciembre de 2019 cuando hubo un linchamiento contra mi persona, el actual linchamiento ha rebasado nuestras fronteras (...) el suyo es un gobierno en el cual muchas solicitudes de movimientos feministas se están volviendo realidad como la Ley Olimpia y Paridad de Género. Al convertirse mi nombramiento he creído pertinente, como en 2019, si usted cree lo mejor es que yo sé un paso de costado pongo a su consideración la declinación de mi designación".

Nuevamente el titular del Ejecutivo Federal calificó a Pedro Salmerón como uno de los mejores historiadores de México.

"Pedro Salmerón, al que estimo mucho y considero un historiador de primer nivel, de lo mejor del país, un estudioso de la historia de México, su último libro sobre Tenochtitlán, lo recomiendo, es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la formación de división del norte", acotó.