promete_amlo_reforzar_programas_sociales_en_guerrero

"Vamos a seguir ayudando y a eso vengo, a darles la noticia de que vamos a intensificar todos los programas (...) Vamos a invertir más en La Montaña, ya tenemos establecido el mecanismo de cómo dar respuesta a las demandas del pueblo", indicó.

Dijo que Metlatónoc es un municipio especial, porque ahí comenzó su campaña en busca de la Presidencia de la República, en el 2006, y ahora viene a cumplir el compromiso y la deuda con la gente humilde y pobre de esta zona del país.

López Obrador apuntó que, en Guerrero, al igual que en Oaxaca y Chiapas, hay más beneficiarios que hogares, por lo que hay una gran cantidad de personas que reciben un apoyo para cubrir distintas necesidades.

"En Metlatónoc tiene tres mil 890 viviendas y hay 10 mil 553 beneficiarios; y así Xochistlahuaca, tiene, es grande, siete mil 710 viviendas, hogares, pero tiene nueve mil 639 beneficiarios. El que no le llega el programa adulto mayor, le llega una beca, o está en el Sembrando vida o recibe fertilizante, etc".

Señaló que, su demora de más de una hora con cincuenta minutos al evento programado en la Escuela Secundaria Técnica #133 "Plan de Ayutla", se debió a que atendió diversas solicitudes, entre ellas, la de los padres de familia de la comunidad de Acozauca, a quienes, en breve, se les adelantará los recursos del programa "La Escuela Nuestra" para la construcción de más aulas.

"Llegué tarde porque me estuvieron parando, me estaban diciendo que les hace falta aulas, entonces hay que otorgarles el presupuesto de La Escuela Nuestra y buscar la forma de ampliar las aulas".

El mandatario mexicano dijo que las becas a niños y jóvenes coadyuvará a "quitarle el semillero a la delincuencia organizada, el ejército de reserva, que no se lleven a nuestros jóvenes".

Se comprometió a que el programa "Jóvenes Construyendo el Futuro" se irá consolidando en las diversas comunidades de La Montaña.

"Todos los jóvenes a nivel universitario van a recibir una beca, así como a nivel bachillerato y a nivel preescolar, primaria y secundaria".

Reto de SSA en Guerrero

López Obrador comprometió al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, a cubrir las necesidades médicas de las que carecen los guerrerenses, al haber ya cambiado su sede de la Ciudad de México al municipio de Acapulco.

Destacó que la descentralización de la dependencia de salud federal debe rendir frutos, sino "sería el colmo".

"Guerrero tiene la dicha de que va a tener la sede de la Secretaría de Salud, entonces así le diría al doctor Alcocer que, si no hay centros de salud, hospitales, medicinas no hay nada, y quiero que aquí en la Montaña se comiencen a resolver los problemas de salud", enfatizó.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que al optimizar el sistema de salud en Guerrero repercutirá también en la atención también de los habitantes de Oaxaca y Chiapas.

Aceptó que será todo un desafío no solo para la SSA sino para el Gobierno Federal, pero confió en el trabajo que realizará la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, quien tomó posesión hace una semana.

Tener internet no es hacer tamales de chiplín

El jefe del Ejecutivo reconoció que no se ha podido avanzar en hacer que haya internet gratuito en todo el territorio nacional, no por falta de recursos, sino porque la tecnología es compleja.

Señaló que, aunque se está instalando la fibra óptica, y la Comisión Federal de Electricidad están adquiriendo unas transmisoras especiales para colocarlas en todas las escuelas y en los postes de luz, "no es tan fácil".

"No es: ´A ver, hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado en Estados Unidos, una gran empresa, y a ver, les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre todo el territorio y que de esa manera tengamos el internet´. Pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no para el internet", explicó.

El político tabasqueño señaló que elpareciera que es "pan comido, tamalitos de chipilín", pero no es así por increíble que parezca.

Sin embargo, aseguró que en el momento que se logre esa conectividad en todo el país, estará cumpliendo con uno de los compromisos de la Cuarta Transformación.