Programa de Escuelas de Tiempo Completo en México sufrirán un "reajuste": AMLO

Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador señaló que los recursos del programa de Escuelas de Tiempo Completo sufrirán un "reajuste" en el sentido de su aplicación, pues ahora serán los padres de familia quienes constaten el ejercicio del presupuesto.

"Se está atendiendo y va a depender de madres y padres de familia porque a ellos les va a llegar los recursos es un reajuste en el manejo de presupuesto, ya no queremos que el presupuesto pase por muchas instancias y a veces no llegue, lo que queremos es entregar el presupuesto abajo, a las escuelas, a las madres y padres de familia y que ellos decidan qué hacer con el presupuesto, la misma cantidad pero que en efecto ellos puedan constatar de que sí había clases en las tardes o se extendía el horario y que sí había alimentos para los niños en las escuelas, no sólo de manera declarativa, eso es todo".