Problemática en Aguililla se resolverá mediante la persuasión y el diálogo

"A todos. No es el camino de la violencia, no es con la confrontación como se van a resolver los problemas, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces, hay mucha provocación, pero estamos actuando con responsabilidad", respondió.

Por ello, el Mandatario reiteró que se implementarán programas sociales para evitar que los jóvenes sean blanco del crimen organizado para reclutarlos en sus filas, "nada de dejar a los jóvenes en el desamparo para que los enganchen y se los lleven a trabajar como halcones, no, que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de trabajar".

Sin embargo, pidió a la población en general a no dejarse manipular toda vez que se pude vivir dignamente con los programas sociales y no caer en la provocación.

"Lo que estamos procurando con todos los programas de bienestar, y que es en todo caso preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra, y que el que tenga necesidad de trabajo tendrá trabajo, que el joven que no tiene un empleo tendrá empleo", subrayó.

Insistió que los pobladores de ese municipio michoacano, no debe hacer caso a "quienes tienen otros intereses".

"Me llama mucho la atención de que en Aguililla tengan maquinaria estos personajes. ¿A qué se dedican?, o sea, esas no son actividades licitas".

López Obrador comentó que la instrucción que tiene el Ejército Mexicano "de no responder ante provocaciones en Aguililla, pues el Gobierno Federal no quiere que nadie pierda la vida.

"Imagínese lo que quiere un grupo, que salgan los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia. Bueno, entonces no sólo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla", aseveró.

El titular del Ejecutivo Federal dio a conocer que será la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien viajará a Aguililla para coordinar una mesa de trabajo y diseñar un plan para darle salida pacífica a esta escalada de violencia, atendiendo las necesidades a través de la implementación de programas sociales, más "no con el uso de la fuerza".

Finalmente, celebró que los habitantes de Aguililla estén aceptando dialogar y renunciado a la violencia, toda vez que el camino de la confrontación no es el camino, ya que va contrario "a las creencias tanto religiosas como laicas, creencias humanitarias".

