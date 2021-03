Probable que el 50% de los mexicanos tenga inmunidad al Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que es probable que actualmente entre el 45 y el 50% de la población mexicana tenga inmunidad a la Covid-19.

Dijo que la seroencuesta de agosto de 2020 arrojó que el 25 por ciento de la población mexicana tenía anticuerpos contra la Covid-19. "Después vino la gran oleada de invierno, entonces no sabemos completamente, con certidumbre, pero es probable que ahorita tengamos ya 45 o 50 por ciento de la población mexicana inmune", apuntó.

"Entonces, en términos teóricos sólo nos falta 25 por ciento de lograr inmunidad, obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido Covid y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría, cuando llegamos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión o va ser muy baja", precisó.

El subsecretario de salud apuntó que México podría experimentar una tercera ola en la epidemia de coronavirus, como ha ocurrido en otros países: "pues eso podría pasar aquí, la tercera ola efectivamente podría ser un cambio súbito aquí que empezara otra vez con otra ola, y que pudiera ser una ola más grande, sí, desafortunadamente sí, sí puede haber una tercera ola".

Con información de Aristegui Noticias