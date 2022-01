Prevé AMLO gira por Centroamérica durante 2022

"Estoy pensando hacer una gira este año a Centroamérica. Y la iría a visitar (Xiomara Castro). Todavía no tengo el tiempo definido, pero sí tengo interés en ir a algunos países de Centroamérica, nuestros hermanos vecinos", indicó.

El titular del Ejecutivo recordó que sólo ha realizado tres giras al extranjero y éstas han sido a las ciudades de Washington y Nueva York, en Estados Unidos.

El mandatario federal reiteró que México tiene una buena relación diplomática con todos los países del mundo.

Comentó que el gobierno mexicano acaba de entregar a Argentina, la coordinación de la organización de países de América Latina y del Caribe.

"Todos muy agradecidos con México, sobre todo porque en los tiempos más difíciles de la pandemia nosotros ayudamos con vacunas y hemos estado actuando con solidaridad en varios terrenos", puntualizó.

Y siguiendo con el tema internacional, López Obrador celebró nuevamente el triunfo de Gabriel Boric como presidente en Chile, calificó como un acontecimiento "muy esperanzador para América Latina".

Insistió en que el gobierno que encabeza buscará mantener "buenas relaciones con todos los gobiernos bajos los principios constitucionales" bajo lo establecido en el Artículo 89 de no intervención.

Señaló que México está recuperando su prestigio en cuanto a política exterior.

"Está recuperando, aunque no les gusté esta expresión, o no debiera yo decirlo, pero sí se está recuperando mucho el prestigio de la política exterior de México, no sólo en América Latina y el Caribe, sino en el mundo, porque se abandonaron los principios de política exterior; entonces, ya es otra cosa".

Finalmente, aprovechó para anunciar que en el transcurso de esta semana la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dará a conocer nuevos nombramientos de embajadores y cónsules.

"Se van a nombrar nuevos embajadores y cónsules, mujeres y hombres, esta semana, lo va a hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y mañana vamos a tener aquí esa reunión con todos los embajadores y cónsules, cónsules de México en países extranjeros, y vamos a intercambiar opiniones, puntos de vista".