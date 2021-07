Presupuesto de la Guardia Nacional subirá en 50 mmdp en los siguientes tres años

PUBLICIDAD

Desde Culiacán, en donde se encuentra de gira, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su tradicional conferencia mañanera en la cual destacó que es un desafío reducir el numero de homicidios en el país, luego que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Luis Cresencio Sandoval González, dio a conocer las cifras de incidencia delictiva más recientes.

EL presidente destacó que su Gobierno se enfocará en brindar mayor seguridad a los ciudadanos y para ello planea incrementar el número de cuarteles de la Guardia Nacional en el país: actualmente "hay 180 cuarteles de la Guardia nacional, en Tamazula, Durango, inaugurarán otro, y vamos a tener cerca de 500 con elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio. No es lo que se hacía antes, que la Policía federal iba a un estado si se agravaba la situación de inseguridad y los hospedaban en hoteles o campamentos," refirió.

López Obrador también destacó que planea incrementar el presupuesto destinado a la Guardia Nacional en los siguientes tres años de su Gobierno: "La Guardia Nacional cuenta con 145 mil elementos, con instalaciones y presencia en todo el país, por eso vamos a incrementar el presupuesto hasta en 50 mil millones de pesos, de ahora a finales del Gobierno. Y también voy a enviar una iniciativa de Reforma Constitucional porque quiero que antes de terminar nuestro gobierno la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que no se repita la mala experiencia de la Policía Federal," detalló.

El mandatario recordó lo que ocurrió con la Policía Federal en sexenios pasados: "Se corrompió, sin disciplina, sin profesionalismo, entonces quiero que se quede (la GN) como está la Fuerza Aérea, como una parte de la Sedena, así están las Guardias Civiles en España, en Francia, en Italia, y ese es el modelo que vamos a dejar establecido, para que tengamos esta institución por mucho tiempo, para proteger a los mexicanos. El gran cambio que se logró fue apoyarnos en la Sedena y la Semar porque antes no se les permitía las Fuerzas Armadas intervenir en temas de Seguridad Pública, cuando es uno de los problemas fundamentales del país, y lo que más nos importa, que la gente pueda vivir en paz," explicó López Obrador desde Culiacán.

Hay confianza en las instituciones

Al ser cuestionado López Obrador acerca de si no le preocupa dejar el país militarizado al siguiente gobierno, el presidente enfatizó la gran aceptación con que cuentan las Fuerzas Armadas de México; "Ejército y Marina son instituciones muy consolidadas y respaldadas por los ciudadanos", indicó al dar a conocer los porcentajes de valoración con que cuentan estas instituciones.

El Ejército cuenta con el 85.1% de aceptación entre la población, la Guardia Nacional tiene un 76.8% y la Secretaría de Marina un 88.3%: "Si el gobierno que represento estuviera pensando en la tortura, en la guerra, en el 'Mátalos en Caliente', entonces sí habría preocupación, pero no, nosotros vamos siempre a respetar la vida y esa mística está en las Fuerzas Armadas,", indicó.

El presidente destacó que "se está avanzando mucho en ese propósito, por eso nos criticaron mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de (Joaquín) Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión; ¿por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia, y esto no lo entienden los autoritarios 'facistoides', quisieran resolver todo con el uso de la violencia, y todavía hay quienes cuestionan. Tengo mi conciencia tranquila," concluyó.