Presidenta exige diálogo con EU tras cierre fronterizo por plaga del gusano barrenador

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su "desacuerdo" con la medida temporal de 15 días, impuesta por Estados Unidos sobre restricciones temporales a exportaciones de ganado mexicano por el tema del gusano barrenador.

Dijo que desde la alerta inicial, México ha implementado "todas las medidas técnicas y científicas" para contener y erradicar la plaga, con acciones coordinadas por el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán. El trabajo ha sido "transparente y constante", incluso en la frontera sur, considerada zona de riesgo tradicional.

"No hay razón para el cierre de este caso, porque hay un control sanitario permanente del gobierno de México, que ha estado tomando el secretario Berdegué con todas las instituciones del gobierno", enfatizó.

Dijo que incluso se han reforzado los operativos en Frontera sur, justamente para evitar la entrada de la plaga del gusano Barrenador, pero insistió en que este tema esta siendo uno de los que están tomando los políticos estadounidenses.

"No hay que olvidar que Estados Unidos tiene elecciones el próximo año para gobernadores, algunas gobernantes no pueden usar a México en sus campañas, bastantes problemas tienen ya para que en todo caso hagan los planteamientos de por qué se postula alguien a un puesto de elección, pero que no sea un tema político, porque no hay razón para cerrar la frontera porque se ha estado informando de manera permanente, incluso un primer cierre se informó, se llegó un acuerdo y ahora pues cuál es la razón por la que se cierra la frontera", apuntó Sheinbaum.

La presidenta Sheinbaum subrayó que su gobierno rechaza medidas unilaterales. Que la colaboración debe basarse en datos técnicos, no en decisiones abruptas.

"México no es campo de disputa; exigimos respeto a nuestro trabajo sanitario y confiamos en que la solución llegará con diálogo y pruebas".

Explicó que el secretario Berdegé Sacristán está en contacto permanente con la secretaría de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por su titular Brooke Rollins, con quien se acordó que fuera una suspensión por 15 días.

En los 15 días se analizará el tema y se dará información continua binacional, incluso la presidenta adelantó que el propio secretario mexicano vendrá a dar el reporte en su conferencia matutina. Por el momento, añadió que es difícil estimar el impacto económico que tendrá la medida, pero que espera que al ser sólo 15 días, no sea significativo.

El Secretario de Agricultura mexicano acordó el plazo de 15 días para presentar evidencia técnica de los avances en el control de la plaga y para negociar el levantamiento de restricciones impuestas para las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos.

Sin embargo, destacó que en las acciones inmediatas se reforzó la vigilancia fitosanitaria en zonas fronterizas (especialmente sur) y que se mantiene el trabajo conjunto con productores para aplicar protocolos de contención.

En el mediano plazo, agregó, hay un plan para invertir en tecnología para la detección temprana. Así como llevar a cabo capacitación masiva a agricultores en manejo sanitario.

"México está tomando todas las medidas para garantizar que esta restricción sea temporal. Confiamos en que, con datos científicos, Estados Unidos rectificará su decisión", puntualizó.