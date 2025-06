Presidenta celebra ventaja del abogado mixteco, Hugo Aguilar Ortíz, para encabezar la SCJN

Luego de celebrar que el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortíz encabeza la elección para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que su relación con el alto tribunal será de "respeto y autonomía ".

"Nos da mucho gusto la verdad, no había habido representación de un indígena, de una persona de pueblos originarios. Sí es un cambio profundo", expresó al acusar que aún hay clasismo, racismo y discriminación de ciertos sectores por la posible llegada de una persona indígena a la Corte.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina sobre el tema, enfatizó que su relación, quien sea que encabece la SCJN, será "de respeto, de autonomía, como debe ser con el presidente".

Indicó que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) definir quién asumirá la presidencia del máximo tribunal. Sin embargo, tras la elección judicial del 1 junio, la mandataria aseguró que el candidato de origen mixteco tiene derecho a este puesto.

"Tiene credenciales" para ser miembro del máximo tribunal del país. Remarcó que una persona de pueblos originarios no había ocupado un espacio en la SCJN desde la época de Benito Juárez e Ignacio Ramírez, El Nigromante.

Sobre el hecho de que Aguilar Ortiz ha dicho que no usará la tradicional Toga de los ministros de la SCJN, que va a utilizar trajes típicos de gala indígenas, como muestra de respeto a las raíces del país, Sheinbaum dijo "yo creo que tiene derecho no no sé cómo sea la norma interna del uso de la toga".

Sin embargo, destacó que quizá el abogado "tenga un plan", porque el uso de la Toga es un decreto presidencial emitido en 1941.

En la SCJN, el uso de la toga es obligatorio para los ministros en audiencias y actos solemnes, según este decreto. Esta vestimenta, generalmente de seda mate negra, con detalles en seda brillante del mismo color, representa la investidura del Poder Judicial y valores como responsabilidad e integridad.

El mixteco Hugo Aguilar encabeza con Lenia Batres la elección a ministros de la SCJN, ha ganado relevancia en la contienda por su propuesta de una justicia más accesible, enfocada en las comunidades y alejada del exceso de formalismos.