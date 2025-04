Presidenta anuncia cambios a la Ley de Telecomunicaciones; ante propaganda extranjera en México

La presidenta de México anunció cambios significativos a la Ley de Telecomunicaciones para evitar que ningún país pueda promover propaganda, ni política ni ideológica en nuestro país. Que se prohíba pagar a medios para pautas de mensajes, refiriéndose al anunció de la Secretaria de Seguridad estadounidense Kristi Noem, que ha desatado indignación por considerar su mensaje discriminatorio.

El mensaje de Noem, prestando su rostro y su voz a una nueva campaña antiinmigrante, subtitulado en español, es un spot oficial del Gobierno estadounidense , transmitido en los horarios estelares de la televisión mexicana, advirtiendo con tono amenazante que quien cruce la frontera sin documentos será "cazado" y deportado.

También te puede interesar... Presidenta pide a candidatos de Veracruz, denunciar amenazas

Al ser cuestionada sobre el bloque de spots de la funcionaria estadounidense, la mandataria dijo que más que una nota diplomática, hará algo más de fondo, corregir el vacío legal que hay en la legislación mexicana que regula la transmisión de contenidos por parte de gobiernos extranjeros, es decir promoverá el cambiar la ley.

"Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política ideológica en nuestro país; es todavía más fuerte, entonces ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley, porque se retiró ese artículo de la ley de Telecomunicaciones, que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México", enfatizó Sheinbaum.

Al parecer esta regulación existía pero a partir de una reforma de 2014, no existe una restricción explícita que impida vender espacios publicitarios a gobiernos extranjeros, lo que veta las facultades de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de cualquier otra autoridad para prohibir este tipo de contenidos.

También te puede interesar... Cae 33 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en México: García Harfuch

"Hasta ahora no hay ninguna ley que lo evite; ¿Qué se hizo?, se envió una carta de la Secretaría de Gobernación, porque hubo quejas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entonces a través de la Secretaría de Gobernación se envió a las televisora, difusoras una carta en donde dice que es discriminatorio, entonces le pedimos que baje este anuncio, pero no hay nada legal que obligue a la televisora o al radio a bajarlo, entonces pues vamos a ponerlo en la ley de nuevo, porque no es correcto", subrayó la titular del Ejecutivo.

Por lo anterior no se puede sancionar a los medios que difunden estos mensajes porque hoy no está prohibido.

También te puede interesar... Suman más de 18 mil detenciones en seis meses de gobierno de Sheinbaum: SSPC

Se trata, dijo, de que puedan "promover el turismo, la cultura y cualquier país del mundo quequiera promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, pues no tendría ningún problema, el problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios, entonces vamos a cambiar la ley y yo espero que además haya unanimidad en el cambio".

El cambio en la ley, explicó será para que no puedan pautar ni en las redes sociales ni en medios de comunicación del país; sólo en sus propias redes sociales o medios podrán hacerlo porque no se puede interferir en ellos, pero no en México.

"Yo creo que tampoco nosotros pretenderíamos andar haciendo propaganda política en otro país ,en un medio de comunicación de otro país, pero es mejor que todo se va a cambiar, se va a cambiar para que ya quede muy claro nuevamente que no puede haber este tipo de propaganda en nuestro país".