Presentan segunda impugnación contra suspensiones de ley eléctrica

El coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco informó que la Cámara de Diputados interpuso un recurso de revisión en contra de la suspensión de la Ley de la Industria Eléctrica ordenada por los jueces federales en la materia.

Este recurso se suma al recurso de queja presentado en días pasados por la Cámara, para defender que la aprobación de la ley se hizo de conformidad con lo establecido por la Constitución.

Mencionó que al otorgar la suspensión definitiva, "el Juez violó las reglas del debido proceso", además de que optó por no observar lo resuelto por los magistrados, "quienes indicaron que la suspensión no era procedente para quien no la solicitó, sino solamente aplicaba para quien la pidió expresamente".

Enfatizó que el juez "generalizó indebidamente las sentencias sin apegarse al principio de relatividad", además de que no cuenta con facultades para impedir que se lleve a cabo la Ley de la Industria Eléctrica en todo el país "porque sigue vigente en el sistema jurídico nacional".

Ignacio Mier no mencionó por su nombre al juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó las primeras suspensión en tanto no se resuelven los juicios de amparo interpuestos al respecto.

Con información de Aristegui Noticias