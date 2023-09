Presentan "Ley Ocaña" para castigar filtración de fotos y videos de hechos delictivos

La diputada local del PRI Silvia Sánchez presentó la llamada "Ley Ocaña", una iniciativa que busca modificar el Código Penal Federal para castigar con hasta 7 años de cárcel a funcionarios públicos que difundan, guarden o exhiban imágenes o cualquier otro material de un hecho delictivo.

Esta iniciativa surge tras la difusión de imágenes de la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como "Benito Rivers", por su papel en la serie "Vecinos´".

"En México es constante la filtración de información en redes sociales y medios de comunicación relacionada con alguna causa penal que implica el daño y menoscabo a la dignidad humana de una persona, e incluso de su familia. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto salvaguardar la dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas y de sus familiares, así́ como prevenir el uso indebido de todo tipo de información relacionada con toda una investigación de causa penal", dijo la diputada al presentar esta iniciativa junto a los familiares del actor fallecido.

Recordó que la difusión de imágenes de víctimas ya está penalizada a nivel local, por lo que ahora buscan elevarlo a nivel federal, y con ello lograr que en todas las entidades federativas sean castigados estos actos cometidos por servidores públicos, además de que se protegen los datos personales y la intimidad de las personas fallecidas.

La iniciativa señala que se impondrán de 3 a 7 años de prisión y multa de 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización a servidores públicos que por su trabajo tengan acceso a la información de un hecho delictivo, y que indebidamente difundan, transmitan, publiquen, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, documentos, relacionados con los hechos delictivos.

Estas sanciones se elevarán a la mitad cuando el delito descrito involucre como víctimas a mujeres, niñas, niños, adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad.

Al respecto, Bertha Ocaña, hermana de Octavio, agradeció a la diputada Silvia Sánchez su interés en el tema y la presentación de esta reforma.

"Mi hermano se fue de una manera trágica e injusta a quien no se le respetó ni se auxilió en su momento, a las autoridades no les importó nada, no pensaron en él. Era un ser humano amado, luz de nuestra familia", dijo.

Y añadió: "Repruebo de forma tajante que personas sin escrúpulos le hayan tomado fotografías en el estado que se encontraba para posteriormente comercializarlas con fines de lucro, así como para fomentar el morbo y lastimar el dolor profundo de una familia. Hoy esta iniciativa tiene más significado que nunca porque representa para nosotros seguir luchando ante tantas injusticias".