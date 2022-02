Pregunta sobre revocación de mandato, confusa; pide AMLO buscar traductor

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la consulta de revocación de mandato ´es muy confusa´.

"Hicieron la pregunta tan confusa... La gente no va a saber si es o no. Por eso les pido buscar un traductor para no equivocarse al momento de votar", sugirió.