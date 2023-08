Preciado da detalles: Marko me dijo que es Xóchitl, que hablara con ella

Jorge Luis Preciado Rodríguez, quien esta semana renunció a sus 29 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), acusó que la empresa encargada de recolectar las firmas de los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México desapareció miles de respaldos suyos, por lo cual acusó que el proceso interno de la oposición es fraudulento y por lo mismo lo impugnará en tribunales.

"Es clarísimo que la plataforma es absolutamente manipulable y está diseñada para que haga la voluntad de Marko (Cortés) y haga la voluntad de Alito (Alejandro Moreno Cárdenas), entonces no se puede seguir en un proceso que es absolutamente fraudulento. No tengo nada en contra de los precandidatos, lo que estoy diciendo es que el proceso en si está totalmente manipulado, es una farsa, una simulación a la que no me voy a prestar", declaró Preciado Rodríguez a Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Jorge Luis Preciado dio más detalles sobre el encuentro que sostuvo el miércoles pasado con Marko Cortés Mendoza, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), en el cual él le habría asegurado que todo ya estaba decidido para que la Senadora Xóchitl Gálvez sea la candidata presidencial, pero aseguró que la intención de imponerla no es para que ella triunfe, sino que tanto Cortés como Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, saben que perderá en 2024, pero buscan una mejor votación.

"Me reuní con él en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN a las 11 de la mañana, estando presente la Secretaria General del Partido, Cecilia Patrón. Lamentablemente al presidente no lo vi con ganas de que ganara Xóchitl Gálvez, ya nos rebasó la realidad, el hecho de que el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) la expusiera públicamente en una mañanera hizo que muchos empresarios y mucha gente que está resentida con el Presidente del país hizo que se decantaran por apoyarla y obviamente los planes que tenían otros partidos de impulsar a otro candidato terminan ahí, se resignan a que sea Xóchitl Gálvez además con una desgana tremenda", sostuvo Preciado Rodríguez.

Y añadió: "Me dijo, ´hagan lo que quieran, de todos modos ya está definido y el próximo miércoles van a pasar siete persona, tres del PAN, dos del PRI y dos del PRD y te puedo dar los nombres de los que van a pasar: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Cabeza de Vaca; en el caso del PRI, Beatriz Paredes y De la Madrid; y por supuesto va a pasar Silvano y Mancera. Van a ir a un debate el día jueves y el 14 los van a rasurar con una encuesta que ya está hecha en la cual va a pasar nada más Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes y la elección se va a hacer el 3 de septiembre en donde ya está predeterminado que va a ganar Xóchitl Gálvez, ella va a ser la candidata de la oposición".

Este martes, Marko Cortés negó haber pedido a Jorge Luis Preciado que deje la contienda para sumarse al equipo de Xóchitl Gálvez. "No, lo que nosotros queremos es que haya participación, que puedan llegar a esta primera etapa tantos como sean posibles, que reúnan las firmas todos los que quieran y tengamos un proceso, como hasta hoy, muy nutrido y participativo".

"El proceso va muy fuerte, la gente está sumamente emocionada, se están registrando en las 32 entidades (...) Ese entusiasmo que se ha generado no lo va a detener nadie, ni con buenas ni con malas intenciones", sostuvo el líder panista.

En ese sentido, Jorge Luis Preciado lamentó que impongan a Xóchitl Gálvez: "la están mandado a perder, no hay ningún interés ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD en que gane la siguiente elección presidencial, lo único a lo que aspiran es a que levante la votación que veían perdida y le permita meter más diputados y senadores plurinominales".

El exlegislador sostuvo que un proceso democrático tiene un factor muy importante que es la incertidumbre, "cuando ya sabes quién va a ganar de antemano pues tiene todos los elementos menos el ser democrática, son de los temas que yo plantee, dije, ´yo así no le entro´, y me dijeron "vete a ayudar a Xóchitl Gálvez a ver si te da una chamba".

"Yo tenía esperanza de que si podíamos abrir el proceso a los ciudadanos con una elección primaria global donde cualquier persona que desee participar se registra como candidato, no registra firmas ni nada, y el día de la elección va con su credencial de elector, vota y el que ganó, ganó, se acabó el asunto. Aquí la cuestión es que los partidos secuestraron la elección y lo que provocaron fue una elección de primarias cerradas", expuso.

Jorge Luis Preciado dijo que él no esperaba que le desaparecieran sus firmas y que este fin de semana le dieran firmas a gente que no las tenía. "El domingo solamente Xóchitl Gálvez y yo teníamos las firmas y resulta que el lunes ya hay siete gentes que las tienen, que me digan cómo le hacen con esa chingada plataforma que tarda uno hasta cinco o seis minutos en ingresar".