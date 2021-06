Posición de EU no es respuesta a nota diplomática: Ebrard

"No es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello, no esperaríamos que eso cambiase ni tampoco México lo ha planteado así".

Luego del anuncio por parte de Estados Unidos de que mantendrá el financiamiento a organizaciones no gubernamentales y periodistas de investigación, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon , señaló que no es considerado como una respuesta a la nota diplomática que envió México para solicitar dejara de entregar recursos a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ( MCCI ).

El canciller dijo que el memorándum publicado ayer tiene que ver más con la política exterior que Estados Unidos quiere aplicar en todo el mundo, la cual no es antagónica a la de México, ya que ambos países buscan combatir la corrupción.

Pero lo que plantea y solicita nuestro país es que "de acuerdo a tu propia legislación, esta organización que recibe dinero de ustedes está violando los límites que tu propia ley señala, es lo que está planteado y es lo que vamos a decir haciendo, o sea, si hay alguna organización que actúa de esa manera pues lo haremos saber también", indicó.

Ebrard Casaubon comentó que no hay duda de que hay organizaciones que representan diversas causas, pero en el supuesto de que nuestro país financiara organizaciones con el objetivo de derrotar al gobierno del demócrata, Joe Biden, Estados Unidos actuaría de inmediato para impedir la intromisión de México en su política interior.

"Entonces, eso es un punto de común acuerdo en todo el mundo, es muy obvio. Lo que México está planteando y defendiendo es lo mismo que dice la ley en Estados Unidos, no estamos en otra posición", aseveró.

Señaló que hasta cierto punto es normal la demora en la respuesta a la nota diplomática de parte del gobierno estadounidense, de casi mes y medio, por lo que esperarán en los próximos días saber cuál es su posición en torno al tema.

"Hay diferentes tipos de respuesta, pueden no responderte de una sola forma, te pueden responder de diferentes maneras. Entonces, vamos a ver en estos días y en los próximos días cuál es su respuesta sobre este punto en particular, ese todavía no lo tenemos", dijo.

Sobre si pudiera ser un tema a abordarse en la reunión del próximo martes con la vicepresidenta Kamala Harris, el funcionario federal refirió que no, ya que para eso existen otras vías.

"No esperaría yo una respuesta de ella, porque tampoco nosotros hemos puesto ese tema como un tema central de la conversación con la vicepresidenta, eso se ve por otras vías".

La Casa Blanca ayer emitió un anuncio en el que establece que Estados Unidos continuará financiando a organizaciones no gubernamentales, periodistas y entes públicos de gobiernos extranjeros para denunciar y combatir la corrupción a nivel mundial.

