¡por_primera_vez!_amlo_abre_las_puertas_de_palacio_nacional_a_reporteros

"Lo que hicimos fue mejorarlo, rehabilitarlo, utilizando los mismos muebles que existían (...) Se arregló porque no tenía luz, porque estaba abandonado, lo usaba el Estado mayor Presidencial".

Confesó que no es grato iniciar el día enterándose de los hechos violentos, como asesinatos y secuestros, que se suscitan en las entidades del país.

"En esas pantallas vemos fotografías, vemos vídeos y aquí vemos cosas fuertes".

Al salir de la Sala Ignacio Zaragoza, donde se da el con clave con las autoridades de seguridad, se le preguntó cuál fue la noticia que más le ha impactado, "Lo más difícil, lo más difícil de mi gobierno, Tlahualilpan fue lo que he sufrido más, estaba en Aguascalientes y me trasladé a Tlahualilpan en la madrugada, y fue muy triste, eso fue muy doloroso, muy doloroso, es el momento más difícil, y triste que he enfrentado, lo demás duele yo todo, pero va uno hacia adelante, pero ese es el más lamentable".

