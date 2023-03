Por elecciones, campaña 'antimexicana' en EEUU: AMLO

Sobre las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, sobre los carteles de las drogas en México, como también el trato que se le da a las empresas estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que en EU hay una campaña anticipada por las elecciones del próximo año en dicho país.

"Entonces se suscitan estos encuentros o estos debates, tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken que si en México dominaban los narcos, él estaba informando de la cooperación entre los gobiernos, le consta que estamos trabajando de forma coordinada".

"Eso es falso", dice López Obrador sobre regiones de México dominadas por el narco. No hay lugar en México donde no haya presencia de la autoridad, agrega.

López Obrador negó que existan regiones de México controladas por el narco; no es cierto, hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó que no era cierto.

"Estamos analizando aquí lo de Chihuahua, si dominara el narco no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en el asesinato de los sacerdotes".

Al informar el jefe del Ejecutivo Federal que constantemente estamos destruyendo laboratorios clandestinos, en Sinaloa, en Sonora, en todos lados.

El mandatario federal negó que haya una fractura con el gobierno estadounidense, pero sostiene que hay debate y diferencias, señaló que la empresa estadounidense Vulcan destruyó el territorio en Quintana Roo y reto a la Embajada de EU: A ver si copian el video y se lo envían, con todo respeto, al señor Blinken.

"Es su trabajo como el mio es evitar que se destruya pero a lo mejor no tiene la información completa y con todo respeto sería bueno que supiera que esa empresa Vulcan en complicidad con las anteriores autoridades mexicanas, destruyó nuestro territorio llevaron a cabo un ecocidio".

Enfatizó que no están en contra de las empresas estadounidenses, no es que tengamos como propósito ahuyentar la inversión extranjera es que no podemos aceptar, tolerar "porque estaríamos traicionando al pueblo de México, no podemos permitir eso, qué sucedería si una empresa mexicana hace lo mismo en la Florida? Pues con toda razón y justicia el gobierno mexicano diría no, cómo vas a destruir nuestro territorio".

Nuevamente reitera que su homólogo Jon Biden tiene una postura de mucho respeto con México, nosotros lo estimamos por eso "sin embargo en México como Estados Unidos y otros países democráticos, hay instituciones autónomas o con autonomía relativa, ahí tienen el caso de las agencias, de la DEA y la CIA y las cosas que hacen que no tienen que ver necesariamente con un mandato del Presidente Biden".

Mencionó que hay republicanos que defienden a Vulcan porque allá tienen el sistema político en el cual se permite que las empresas apoyen a los partidos y apoyen a los candidatos, "entonces hay ahora legisladores de Estados Unidos que están por ejemplo defendiendo a Monsanto porque quieren que no haya ninguna limitación para el maíz transgénico porque esos legisladores obtienen votos en las zonas donde se produce maíz y reciben apoyo de asociaciones de productores de maíz para sus campañas, lo mismo hay seguramente senadores que reciben apoyo de Vulcan y lo peor de todo legisladores en Estados Unidos que reciben apoyo de asociaciones que se dedican a fabricar armamento por eso es muy difícil que se pueda llevar a cabo una reforma en el congreso de Estados Unidos para que no vendan en las tiendas ametralladoras".

AMLO dice que no va a permitir una campaña antimexicana de políticos de EU con propósitos político-electorales, y reiteró que EU "nada más ven la paja en el ojo ajeno", por el informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos en México.