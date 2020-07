Por Covid-19, posponen audiencia de García Luna hasta octubre

La fecha de la próxima audiencia de Genaro García Luna, exsecretario Seguridad Pública, durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se pospuso para el mes de octubre.

El periodista Keegan Hamilton, compartió en su cuenta de Twitter unas fotografías del archivo del Departamento de Justicia de EU en donde hace mención la nueva fecha de audiencia para Genero Luna, 10 de octubre de 2020.

UPDATE: Genaro García Luna's next court date postponed to 10/7/2020.



Prosecutors have handed over 60,000+ pages of evidence. GGL is reviewing material on a laptop in his cell at the MDC.



"The parties continue to face delays in preparing for trial ... in light of the pandemic." pic.twitter.com/rWftYEQQg0