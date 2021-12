Por confirmarse, primer caso de Ómicron en México

Sin embargo, desde Morelia, Michoacán, informó que en los próximos días a este paciente, que está internando en un hospital de la Ciudad de México, se le realizarán los estudios correspondientes para corroborar si está infectado por la variante de Ómicron, pero su estado de salud es estable, sin complicaciones.

El mandatario no quiso dar más detalles sobre el nosocomio en donde está hospitalizado este paciente, para no afectarlo y por la dignidad de la persona y solo indicó que es un "hospital de buen nivel".

"No está grave, una de las cosas que tiene esta variante es que no es dañina, no tiene más peligrosidad que las otras variantes hasta ahora. Este paciente que está por saberse si tiene esta variante este paciente está por saber si está contagiado por esta nueva variante está estable, está hospitalizado, en la Ciudad de México, nada más que no lo quiero decir por y también por la dignidad de la persona", aseveró.

El mandatario federal dijo esta situación ya se preveía dado que con esta nueva variante se ha registrado casos en Canadá y Estados Unidos, sin embargo, esto no significa mayores riesgos.

"Estaba por confirmarse, porque se tenía esta preocupación, es muy probable que se presente esta nueva variante en el país, ya se hizo notorio, que hay afectados en Canadá, Estados Unidos, y en otras partes, por eso es pandemia. Eso no significa que haya más riesgos".

Insistió que la preocupación que se han generado en torno a la peligrosidad de la nueva mutación del virus del SARS-Cov-2 se ha dado por el amarillismo y sensacionalismo de los medios de comunicación, quienes atemorizan sin elementos solo por tener "la nota".

"Pero no nos vamos a ir con la corriente, igual lo hacen algunos medios de información que escandalizan, nada más por tener nota. Y en el caso de nuestro país lamentablemente, porque algunos están en contra de nosotros, quisieran que pegará fuerte el Covid, así de irracional, porque es mucho su coraje, porque ya dejaron de medrar, dejaron de robar".

Señaló que esta desinformación no solo a nivel nacional, sino internacional, ha generado "nerviosismo en el mercado financiero, afectando la situación económica, se cayeron monedas por la incertidumbre".

Refirió que "una de las cosas que tiene está variante, es que "no es dañina, no tiene mayor peligrosidad", por lo que no habrá cierre de fronteras, misma decisión que ha tomado el gobierno encabezado por Joe Biden.

"Estaba yo informándome de la postura de Sudáfrica de que consideran ellos, como ahí se detecta esta variante, sea hecho toda una campaña en contra de Sudáfrica, cas planteando que se cerque Sudáfrica y África, lo que resulta un exceso".

López Obrador insistió nuevamente en la importancia de que la población se vacuna contra el Covid-19, ya que se "ha ido aclarando que la vacuna sí protege de todas la variantes".

Refrendó el compromiso de su gobierno de siempre "hablar con la verdad".

"Nosotros como gobernantes tenemos la responsabilidad de hablar con la verdad, tampoco es decir ´no pasa nada, no se preocupen´ y se cuenten con elementos de preocupación, eso sí sería malo y se cuenten con elementos de que sí es motivo de preocupación, eso sí sería malo, ocultar la gravedad de un caso comprobado, demostrado".