Por Ayotzinapa, hay órdenes de aprehensión contra militares: Obrador

A seis años de la desaparición de 43 jóvenes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra militares y aseguró que no se fabricará "otra falsedad, otra llamada verdad histórica" y que no habrá impunidad. Pidió no perder la esperanza porque "hay condiciones inmejorables para saber sobre el paradero de los muchachos y nos vamos a sentir todos muy satisfechos cuando no tengamos ya ninguna duda".

En ese sentido, pidió a los padres de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos "disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano, es un asunto de Estado y por eso ahora éste tiene que reparar el daño, aclarar lo que sucedió y entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia. Ese es nuestro compromiso".

Desde el patio central de Palacio Nacional, el mandatario encabezó el informe sobre avances sobre estos hechos, que consideró lamentables y dolorosos; además, ratificó su compromiso de esclarecer los hechos y que se conozca "la auténtica verdad" de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014.

Se trató de ocultar la verdad: FGR

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que en el caso Ayotzinapa "los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala", además de que "ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir".

Al participar a través de videoconferencia en el acto realizado en Palacio Nacional, el fiscal señaló en cuanto a lo sucedido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala "la presencia de los estudiantes fue un coincidente letal en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, sus encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano que tenían presencia en ese lugar".

Gertz Manero indicó que "la búsqueda —de los 43 normalistas— habrá de continuar hasta donde sea humana y legalmente posible y con ello habremos demostrar nuestro compromiso, que es absoluto y permanente".

´Apriete´ la investigación, piden los familiares

Los padres de los 43 jóvenes desaparecidos pidieron al presidente López Obrador "apretar" las investigaciones y, con resultados, "tape la boca" a quienes lo critican a él y a los familiares de los normalistas "que luchan todos los días".

María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, habló a nombre de los familiares; lamentó llegar al sexto año –desde los hechos en Iguala– sin mayores hallazgos, por lo que solicitó que se fortalezcan las investigaciones, "busquen, señor, a nuestros hijos. Por ahí los tienen".

De manera especial exigió se refuercen las indagatorias a los policías que se llevaron a los muchachos y contra los militares involucrados, más allá de si los jóvenes fueron entregados a la delincuencia organizada.

"Usted como padre nos entiende y yo le digo: póngase siquiera un día en nuestro lugar. Esto no se le desea a nadie, es horrible que nos arrebaten a un hijo, esto es lo que duele más, nos dieron donde más nos duele. Nosotros nunca nos imaginamos estar acá".

CON INFORMACIÓN DE:

La Jornada