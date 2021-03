Plantean pena mínima de 6 años para Rosario Robles

Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, en el periodo 2012-2018, tendrá que comparecer en el juicio que se sigue a su ex jefa para que se confirmen los beneficios jurídicos que hasta ahora han detenido la integración de 17 carpetas de investigación en su contra y la exigencia que tendría como reparación del daño causado al erario por la estafa maestra, indicaron autoridades federales.

Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió formalmente la nueva propuesta para que otorgue a Robles Berlanga beneficios legales que le permitan una condena mínima en el juicio por ejercicio indebido del servicio público. En su texto, se le pide al Ministerio Público que se le sentencie en total a seis años de prisión.

Sin embargo, en el documento entregado al Ministerio Público Federal a través de la Oficialía de Partes, la defensa de Robles Berlanga no solicita ningún beneficio para que no se le cumplimente la orden de aprehensión que ya fue librada en su contra por delincuencia organizada, aunque los funcionarios entrevistados consideraron que puede ser parte de la estrategia de la ex funcionaria para que durante la negociación se le conceda el beneficio de un juicio abreviado, ella pondrá sobre la mesa el llamado criterio de oportunidad.

Con información de La Jornada