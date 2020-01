PISA no distribuye medicinas contra el cáncer por chantajes: Salud

La Secretaría de Salud del Gobierno de México acusó que laboratorios PISA incurre en prácticas de chantaje para no distribuir Metrotxato, medicamento que ataca el cáncer en niños, en hospitales públicos y privados acusando que es culpa del Gobierno de México por tener cerradas 2 líneas de producción del fármaco.

El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell Ramírez, acusó que la compañía incurre en dichas prácticas con argumentos falsos, y por ello hay hospitales que no tienen el medicamento.

"¿Qué es lo que está haciendo esta compañía? Seguir chantajeando y está amenazando con que no va a distribuir los medicamentos, esto no solamente en el sector público sino también ya empezó a chantajear a entidades privadas de que nos les va a dar medicamentos porque por culpa del gobierno no se puede liberar éstas líneas de producción"

Según el funcionario, PISA no pretende modificar sus plantas de producción sancionadas por la Cofepris, debido a que busca nuevos mercados en una planta en proceso de producción.

Además refirió que las acciones de la compañía ya son de conocimiento de entes fiscalizadores.

PISA tiene el mercado de producción del medicamento, pues es la única que puede fabricarlo. Esto, según Hugo López-Gatell Ramírez, generó malas prácticas en sexenios pasados.

Este 2020 se han realizado manifestaciones en diferentes hospitales por la falta de medicamentos para niños con leucemia. Sin embargo, la Secretaria de Salud ha garantizado el abasto de los fármacos necesarios.