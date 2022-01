Píldoras Merck y Pfizer no podrán comercializarse

En la conferencia de prensa de este martes, el funcionario explicó que, Molnupiravir, del laboratorio Merck, así como de Paxlovidal, de Pfizer, al ser fármacos autorizados para uso de emergencia por la pandemia de SARS-Cov-2, no pueden ser comercializados.

De ahí que el Gobierno Federal será quien tenga el control de estos medicamentos, mismo mecanismo que se hizo con el primer tratamiento para el coronavirus, Remdesivir, y con las vacunas.

"Estos dos medicamentos que producen distintos laboratorios (...) por el momento es de uso en emergencia y eso es una autorización acotada no se puede hacer con fines comerciales sino dentro de la emergencia, ya se hizo con Remdesivir y se hizo con todas las vacunas que están en esa condición el Estado mexicano tienen la tutela del uso correcto de estos medicamentos (...) Con Remdesivir hicimos algo muy correcto con medicina privada y la mayoría se atiende en instancias públicas y haremos un uso cuidadoso", puntualizó.

Asimismo, el epidemiólogo dijo que esta decisión se basa también en que la prescripción de estos medicamentos debe ser controlado, debido a que no todos los pacientes son candidatos para suministrase alguno de estos nuevos tratamientos.

"Uno de ellos no se puede usar en embarazadas, por ejemplo, y hay otras restricciones en enfermedad renal y hepática, es con mucho cuidado", dijo.

Sin embargo, López-Gatell comentó que el Gobierno Federal buscará algún mecanismo para que los hospitales privados cuenten con estos medicamentos orales, pero que mantenga la gratuidad para los pacientes que la requieran.

"En Remdesivir se estableció una relación formal con ciertas unidades del sector privado, hay médicas y médicos excelentes en el campo privado y, se les encomendó la tutela de ese medicamento intravenoso, estas dos, son pastillas, pero estamos buscando un mecanismo para que el sector privado tenga una salida como en el público donde será gratuito".

López-Gatell indicó que el proceso para la adquisición de estos fármacos ya tuvo un avance por lo que prevé que para el primer bimestre de 2022 ya estén disponibles en México para tratar casos de Covid-19 en los hospitales del sector público.

En cuanto al precio de estos fármacos, el subsecretario de Salud omitió dar un costo aproximado, ya que se está en proceso de adquisición y las empresas farmacéuticas piden confidencialidad.

Esta casa editorial preguntó por el número aproximado de tratamientos que contempla adquirir el Gobierno Federal para este fin, a lo que respondió que se está determinando con base al número de personas que pudieran requerirlo, ya que no debe ser suministrado en pacientes con la variante Ómicron, ya que su sintomatología es leve.

"El número lo estamos justamente determinando con base en los perfiles de la proporción de casos que estimamos podrían tener indicación. Las indicaciones de uso en general son en personas con alto riesgo de complicaciones, es muy importante destacar esto. No cualquier persona que tuviera infección por SARS-CoV-2, particularmente ahora que está la variante Ómicron, que causa en general enfermedad leve, no necesitarían tomar este medicamento. De hecho, sería incorrecto que lo tomaran", expresó.

Subrayó que Molnupiravir y Paxlovidal no son tratamientos para un uso generalizado de forma masiva, solo es "para prevenir las complicaciones en personas que tienen alto perfil o alta probabilidad de complicaciones".

El GOF tiene presupuesto para tratamientos vs Covid

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que los pacientes, como personas de la tercera edad o aquellas que padecen enfermedades crónico-degenerativas y que requieran estos tratamientos, podrán contar con ellos a la brevedad; incluso aquellos que decidieron no aplicarse la vacuna.

"Sólo decirle a la gente que se va a tener pronto, o sea, que estamos apresurando la compra, que se va a contar con los medicamentos necesarios para quienes, como aquí lo explicó el doctor, lo necesitan, porque no es así para uso general, es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave, y también, y esto no debería de suceder, para los no vacunados, porque se debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido, muy desprotegido; de todas maneras, en una situación de emergencia hay que protegerlo, pero lo mejor es que todos nos vacunemos".

Imagen del Golfo cuestionó el costo unitario por tratamiento y el presupuesto que el gobierno destinará para su adquisición, el mandatario federal dijo que esa información se debe mantener en sigilo.

"Se está llevando cabo el acuerdo y se tiene que mantener en sigilo es de las condiciones que ellos solicitan sólo decirle a la gente que se va a tener pronto, estamos apresurando la compra (...) Van a ser los necesarios. Ya hay, la verdad, una estimación, pero no podemos decirlo", expresó.

Moderna como posible opción de vacuna de refuerzo

Siguiendo con el tema de fármacos y tratamientos para contrarrestar el Covid, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que México está en el primer lugar en América Latina en cuanto a adquisición de los fármacos e informó sobre la realización de un ensayo clínico con Estados Unidos, para aplicar dosis de Moderna como refuerzo a quienes recibieron una dosis de otro laboratorio, con el objetivo de no detener viajes a dicha nación e impactar el rubro comercial.

"Somos el primer país de América Latina que autoriza estos medicamentos, por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de tener primeros medicamentos en México... en materia de ensayos clínicos vamos a hacer un ensayo junto con Estados Unidos para evaluar Morena como dosis de refuerzo para cualquier otro tipo de esquema completo de vacunación con lo cual se facilitaría el tema de viajes a Estados Unidos y el comercio, ya lo estamos trabajando".