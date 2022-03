piden_el_derecho_al_libre_cultivo_de_la_mariguana_en_tierra_de_zapata

Andrés Saavedra Avedaño, abogado de la Asociación mencionada y de Artistas Legales, mientras estas plantas de mariguana se sembraban la mañana del pasado sábado, explicó que estaban ejerciendo los derechos: tanto el de libre manifestación y el de libre cultivo en el zócalo de Anenecuilco y frente a la estatua del general Emiliano Zapata, y con "la intención de que rompa este estigma que ha existido y que prevalece, y que el pueblo al final conciba una oportunidad más no nada más de salud, sino también de beneficio económico", expuso el abogado.

Al preguntarle que representaba estar plantando estas plantas de mariguana en este pueblo en donde nació Zapata, respondió que para ellos "representa todo, sabemos que aquí han surgido movimientos históricos, entonces, para nosotros que haya gente de Anenecuilco en el movimiento, de esto de que la Tierra y la Libertad perdure y que siga la lucha, es lo más importante; nos lleva a decir que estemos en tierra zapatista cultivando una planta que había sido prohibida, y que sabemos que la lucha de Zapata fue contra la prohibición, en ese momento de la tierra; pero ahorita estamos ante la prohibición del cultivo, no están dejando a la gente cultivar y no es porque sea ilegal, porque la Corte ya dijo que no; sino más bien porque tenemos miedo, entonces, hoy ya no tenemos miedo a sembrar mariguana, en la misma tierra en donde dijo Zapata ya no tendrían miedo e irían a la Revolución", expresó el abogado e impulsor del cultivo de la mariguana.

Recalcó que este cultivo puede ser un impulso nacional para todos los campesinos morelenses y del país, y recalcó que toda esta lucha de que los campesinos siembren mariguana, -después de que Tetecala se autoproclamó el primer municipio de Morelos, México y Latinoamérica productor de cannabis desde octubre pasado, aún sin los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris)-, ya no sólo se trata de "una lucha de mariguanos, ni de consumidores; sino es una lucha de toda la sociedad mexicana".

Sobre los permisos que solicitaron 15 ejidatarios de Tetecala, Morelos, en agosto 2021 ante la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que éstos pudieran sembrar 2 mil metros cuadrados de mariguana, Saavedra Avedaño mencionó que hasta hoy no habido ninguna respuesta del gobierno federal.

"Para nosotros esa no respuesta es una oportunidad para que la sociedad nos organicemos como lo estamos haciendo; realmente ahorita la situación legal de la cannabis es que hay una declaratoria general de inconstitucionalidad emitida por la Corte; yo diría que dado que no hay nada (de respuesta de la Cofepris), es que sí", puntualizó Saavedra Avedaño al sostener que el derecho al libre cultivo se ampara en artículos constitución mexicana y en diferentes convenciones internacionales.

Aparte de sembrar las 5 matas de mariguana en el zócalo de Anenecuilco, los impulsores de este cultivo sostuvieron una reunión-taller en la casa de la cultura con habitantes y ejidatarios de este poblado para hablarles de la planta y para asesorar a los que quisieran ya comenzar con esta siembra en sus patios de sus casas o en sus parcelas.

Insistieron, tanto en el zócalo, como en la taller de conocimiento de la planta, que "si Zapata viviera con el Plan Tetecala (que impulsa el libre cultivo de la mariguana) estuviera, porque estamos hablando de libertad, y es un verdadero orgullo encontrarnos aquí, luchando, por la misma libertad, ahora de cultivar", recalcó el abogado al mencionar que su papel es asesorar y proteger a la gente "para que ya no tenga miedo de cultivar la mariguana".

En cuanto a la mejora económica para los campesinos y pueblos sería mucha, pues sostuvo que, "hablando de cifras económicas, sabemos que la mariguana está creciendo 17 por ciento anual, es uno de los negocios más rentables, en México, y en todo el mundo, entonces creo que hay una tendencia muy marcada en torno a las mejoras económicas que puede traer el cultivo de cannabis y lo que aquí se buscan es que estas mejoras sea para el pueblo, para los cultivadores, para el campesino", mencionó Saavedra Avedaño.

Isidro Cisneros, campesino de Anenecuilco, dijo que están interesados en sembrar en sus tierras mariguana, porque afirmó que el maíz, la caña y el arroz cada vez bajan sus precios, y sobre todo para ellos (los campesinos), ya que siempre les toca menos, ya que siempre hay intermediarios que les compran muy barato y que revenden sus granos caros al mercado, sobre todo en esta crisis económica e inflación que sufre el país mexicano.

La Asociación Civil de Pueblos Unidos del Sur de Morelos ha detallado en su lucha que ha emprendido desde agosto pasado es que quieren cultivar esta hierba para el crecimiento económico de los pueblos, esto después de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de julio de 2021, mediante la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación "eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC (tetrahidrocannabinol) que estipulaba la Ley General de Salud".

Hasta ahorita, van 15 ejidatarios de Tetecala, Morelos, los que solicitaron desde agosto pasado el permiso correspondiente "sin fines de lucro, únicamente con la intención de crear crecimiento social dentro de la comunidad, en el sentido de que con el cultivo de esta planta se busca generar mejora en el medio ambiente, así como comenzar a incentivar a la población a originar nuevos cultivos conforme a las tendencias de operaciones comerciales nacionales e internacionales. Esto en el entendido de mi calidad de agricultor y ejidatario de un grupo vulnerable, afectado por la guerra en contra de las drogas (2006-2012)", argumentaron en su escrito los ejidatarios morelenses de Tetecala, y sin que hasta hoy, responda la Cofepris.

Los ejidatarios de Tetecala, Morelos, han explicado que si les conceden las autorizaciones sembrarán mil metros cuadrados de mariguana (planta hembra) y mil más de cáñamo (planta macho), y con ello obtener más ganancias que con otros productos. Además de cosechar y comercializar el cannabis en cantidades menores, los pobladores de Tetecala, así como ahora los de Anenecuilco, buscan aprender también a elaborar productos artesanales que contengan ingredientes orgánicos, además de derivados de la mariguana, para aliviar dolores.