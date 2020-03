AMLO pide a G20 controlar venta de medicamentos

El presidente López Obrador aseguró que ante la pandemia del COVID-19 hay acaparamiento de medicamento y equipo médico a nivel mundial por parte de quienes tienen más posibilidades económicas.





López Obrador también solicitó que las grandes potencias ayuden a establecer una tregua para que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales.





Por primera vez desde que asumió la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador participó en una cumbre del G20, realizada virtualmente, en la que pidió a los países miembros que sea la ONU quien se encargue de regular la venta de medicamentos y equipo médico durante la pandemia del coronavirus debido a que –aseguró– hay escasez y acaparamiento de quienes tienen más posibilidades económicas.





"Tuvimos una teleconferencia con los dirigentes del Grupo de los 20, estuvimos exponiendo, dando a conocer nuestra visión y lo que se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus y de las medidas de recuperación económica", informó en su conferencia matutina de este jueves.





A principios de esta semana, la presidencia en turno del Grupo de los 20, a cargo del rey Salmán de Arabia Saudita, informó que se convocaría a los países miembros para abordar virtualmente las estrategias para enfrentar la pandemia del COVID-19.

López Obrador dijo este jueves que en la reunión solicitó que las grandes potencias ayuden a establecer una tregua para que no haya cierres de fronteras o políticas arancelarias unilaterales.





"Las hegemonías tienen que ayudar para establecer una especie de tregua que no haya cierres de fronteras, o políticas arancelarias unilaterales. Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera, estabilizando la economía mundial", precisó.





Planteó además la forma en que México está enfrentando la pandemia del coronavirus, mediante cuidados centrados en el seno familiar, y el plan que está implementando para la recuperación económica a través de apoyos a quienes se encuentran en el comercio informal.





"Debe darse atención especial a las microempresas familiares y que a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como puede, que al paralizarse la economía están resultando muy afectados. Que toda la cooperación, apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores", indicó.





El presidente mexicano aprovechó el diálogo con los miembros del G20 para expresar la solidaridad del pueblo mexicano por las pérdidas humanas que ha generado la pandemia del COVID-19.





"Expresé mi solidaridad de manera muy especial, de manera muy especial la solidaridad del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia", informó.





CON INFORMACIÓN TOMADA DE EXPANSIÓN: https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/03/26/amlo-participa-en-cumbre-del-g20-y-pide-que-onu-controle-venta-de-medicamentos