Pide ISSSTE proteger a médicos ante agresiones

Tras distintas agresiones a médicos y enfermeros durante la contingencia por Covid-19, el Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) solicitó al Servicio de Protección Federal reforzar la seguridad en distintos hospitales.

Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del Instituto, señaló que formalmente se realizó una solicitud al Comisionado del Servicio de Protección Federal, Manuel Espino.

"Nosotros le vamos a proporcionar una relación de unidades médicas que quizá requieran algún tipo de ayuda, sobre todo donde hay una concentración más grande de población", afirmó al ser cuestionado al salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Este jueves, familiares de un paciente con Covid-19 que falleció en el Hospital General de Zona número 48 de Azcapotzalco agredieron a médicos y enfermeros para intentar ver por última vez a su pariente.

Ramírez Pineda aseguró que hasta el momento los hospitales del Instituto no han registrado casos de violencia contra su personal médico, salvo el caso de Daniel Lopez Regalado, ex Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 2, quien escupió y tosió a personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca por no recibir trato especial por tener coronavirus.

"Estamos nosotros haciendo un esfuerzo para que nuestro cuerpo médico esté atento y se eviten ese tipo de roces o pretextos para generar violencia. Afortunadamente nuestro personal se mantiene muy sereno y responsable", indicó.

Por otro lado, señaló que el ISSSTE no registra ningún enfermo entre sus médicos y enfermeros.

"Es muy difícil saber cuántos contagiados hay, pero hasta ahora no tenemos registrado ningún enfermo, pero todos estamos expuestos", manifestó.

"Mucho de nuestro cuerpo médico no nada más trabaja para el ISSSTE, también trabaja para el IMSS y para la Secretaría de Salud, entonces eso hace que seamos mucho más cuidadosos en pedirle a nuestro cuerpo médico que se cuiden en las actividades que realizan fuera del ISSSTE".