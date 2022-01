pide_amlo_vincular_homicidio_de_periodista_con_demanda_laboral

Tras lamentar el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay que vincularlo en automático a la demanda laboral que ganó hace unos días.

"Nuestro pésame a los familiares primero y sí duele mucho lo que pasó en Tijuana (...) No sé puede relacionar una demás de tipo laboral a un crimen, no hay que adelantarnos, no dejar de considerar lo político".