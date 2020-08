Pide AMLO que declaren David León y su hermano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece su tradicional conferencia de prensa matutina, en esta ocasión lo hace desde la ciudad de Aguascalientes.

El mandatario hizo referencia al video donde aparece su hermano Pío recibiendo dinero de David León, señaló que es una reacción normal, legítima de quienes están siendo afectados en sus intereses, por la acción de acabar con la corrupción del país.

"Nuestros adversarios buscan equiparar las cosas, o sea decir que todos son lo mismo. Esto es muy recurrente cuando se está llevando a cabo una transformación, pero no somos iguales", señaló.

No solo es el dinero, reiteró, es el fin, el hecho de que se está ventilando, en aquellos casos, sin duda es extorsión, son mordidas, obtienen de manera ilícita recursos públicos, es corrupción.

Eran aportaciones

"En el caso de mi hermano con David León son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba. El video es de 2015", puntualizó.

Añadió que los videos donde aparecen David León entregando dinero a Pío López Obrador deben entregarse a la Fiscalía General de la República para que se inicie la investigación que corresponda. Y también deberían acudir a declarar los presuntos implicados.

"Nada tiene que ver este video con la elección presidencial de 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones", reiteró. El presidente volvió a leer la carta en la que señala que no avala a ningún familiar, conocido o amigo a pedir dinero, y pide a funcionarios no recibirlos.