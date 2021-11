Pide AMLO 'no espantarse' ante nueva variante del COVID-19

" No tenemos que espantarnos ", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la nueva variante sudafricana de Covid-19 , denominada Omicrón , ya que aún no hay información confirmada sobre sus efectos.

Desde 28 Zona Militar de la agencia municipal de Santa María Ixcotel, en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el primer mandatario señaló que en las últimas fechas ha recibido información de parte de las autoridades sanitarias y no hay elementos para preocuparse sobre si es más peligrosa.

"Decirles a todos los mexicanos, que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Que no hay información sólida, si esta variante es más peligrosa, que otras variantes, no se sabe más, si va a ampliarse, si va a llegar a todos los países, sobre todo, el grado de peligro que representa, en cuanto a contagio y fallecimientos no hay información".

A pregunta expresa, descartó cierres de actividades por lo que el Gobierno Federal se reforzará el Plan Nacional de Vacunación para proteger a la población.

"Cree que pueda haber cierre de actividades, se le cuestionó

No, no tenemos ese pronósticos, creemos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación", respondió.

Respecto a la vacunación, López Obrador dijo que tampoco existe información que la dosis anticovid no sea efectiva ante esta nueva variante, por lo que nuevamente exhortó a lo población a inocularse.

"Tampoco hay información de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, o sea no hay información. No se puede decir "las vacunas no sirven", al contrario, lo que está demostrado es que la vacuna es lo mejor para prevenir. Por eso todo debemos de vacunarnos, ya comenzamos a vacunar a los adolescentes".

Indicó a su llegada esta tarde a la Ciudad de México, se reunirá con el Gabinete de Salud y mañana en el marco del informe del Pulso de la Salud se darán mayores detalles.

"Se le está dando seguimiento, se va a actuar como siempre, con mucha responsabilidad, y mañana vamos a informar", acotó.

Aseguró que el Gobierno Federal está preparado para todo.

"Estamos preparados para todo, cuidando a la población porque ese es nuestro trabajo, cuidar a los mexicanos".