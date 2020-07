Pide AMLO no atacar a su familia; 'es conmigo no con ellos'

Tras señalar que por sus acciones de gobierno ha generado coraje no sólo contra el gobierno que representa, sino que ha alcanzado hasta a su familia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió para pedir que "es conmigo, no con ellos".

"Entonces, es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso", dijo.

Enfatizó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no buscará ninguna candidatura.

"Ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo", señaló.

Además, pidió respetar también a su hijo, quien ha sido objeto de comentarios en las redes sociales.

Aunque el Mandatario no hizo referencia expresa al tuit de su esposa en donde dijo que "No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos", cuya respuesta a un usuario causó polémica justo el 1 de julio cuando se cumplían dos años del triunfo electoral de López Obrador.