Pide AMLO esclarecer robo y alteración de actas de defunción por COVID-19

En su tradicional Mañanera, Andrés Manuel López Obrador, jefe del Ejecutivo, aseguró que se debe esclarecer la alteración y robo de actas de defunción por parte médicos que han estado atendiendo la pandemia por coronavirus en la Ciudad de México.

"No tengo información, pero no hay que tenerle miedo a la verdad, hay que esclarecer todo, hay que dar a conocer los hechos como se presentan, no mentir ni ocultar nada. Tenemos que seguir actuando de esa forma y si la Fiscalía tiene denuncias al respecto que se actúe, que se investigue", dijo.

Exhortó que ante estas pesquisas no se generalice la actuación del personal médico. "No se puede generalizar la mala actuación de pocas personas, no se puede generalizar acerca de la actuación de todos los médicos".

Aprovechó para reconocer nuevamente su apoyo para enfrentar esta pandemia.

"Quiero también destacar es mi agradecimiento a los médicos, a las enfermeras, porque ya es mucho tiempo, son muchos días de fatiga, de impactos fuertes, de mucha tristeza, de mucho dolor, nadie se puede acostumbrar a estar tratando con enfermos graves y con seres humanos que pierden la vida y esto está sucediendo en nuestro país. Muchos médicos, muchas enfermeras, muchos trabajadores de los hospitales durante muchos días han estado enfrentando esta amarga realidad, dolorosa realidad".

Hay que resaltar que hoy el periódico El Universal, publica que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México indaga la presunta alteración de por lo menos 500 actas de defunción, la que se manifestó que los decesos ocurrieron por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral y no por COVID.19.

Dicha investigación se inició por la denuncia presentada por la Agencia de Protección Sanitaria del gobierno de la Ciudad de México, luego de detectar una serie de irregularidades en el llenado de las actas de defunción.