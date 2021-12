Pide AMLO al INE respetar decisión del pueblo en elecciones de 2022

El titular del Ejecutivo Federal también sugirió a este órgano electoral que sean unos verdaderos jueces y actúen con rectitud e imparcialidad.

"Que sean verdaderos jueces, que... no puedo decir una mala palabra, pero que manden a sus oficinas, a sus casas a los que llegan a sonsacar, a hacerles propuestas indecorosas para que se beneficie a un candidato en contra de otro, que tengan ellos criterio suficiente, que tengan vocación democrática, y que no se dejen influenciar. Antes era lo que ordenaba el presidente, ahora no es así, a ninguno le ordeno, le pido que actúe en un sentido o en otro, a nadie; ellos son libres, que tengan la arrogancia de sentirse libres.

Lo otro: que, por lo mismo, sean imparciales, que no tomen partido con nadie por mucha fobia que tengan hacia los partidos, hacia el presidente. Que actúen con rectitud", puntualizó.

Apuntó que todo eso lo pueden hacer, que no son cosas inalcanzables, y si lo logran no habrá problemas en los próximos comicios a realizarse a mediados del próximo año.

Recordó la anulación de las candidaturas de los aspirantes a las gubernaturas en Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente, la cual calificó como una "mancha" en el historial del INE.

"Lo que hicieron en Guerrero y Michoacán, por ejemplo, eso podrán decir que ya es cosa juzgada y que ya jurídicamente pasó, pero eso fue una mancha. Cómo es posible que resuelven algo en el consejo, va al tribunal, el tribunal les dice: ´corríjanlo´, y no sólo no lo corrigen, lo profundizan más en el criterio original y lo mandan de nuevo; y el tribunal, que había solicitado moderación, se le olvida y cambia la resolución y le quitan la candidatura al candidato de Guerrero y al de Michoacán. Y es lo que se me viene ahorita a la cabeza, pero hicieron muchas".

El político tabasqueño adelanto que alista una reforma electoral con la que se buscará que el Instituto Nacional Electoral (INE), "respete al pueblo", y está será presentada durante el 2022.

Indicó que además se buscará que quienes conforman el Instituto "sean verdaderos demócratas los responsables de organizar las elecciones, que sea gente de inobjetable honestidad, que los hay" y garanticen elecciones limpias.

Encuestadoras para consulta sobre revocación de mandato

En este contexto, López Obrador dijo que "va haber consulta, va haber", ya que no se puede dejar pasar esta oportunidad para que los ciudadanos participen de manera activa en este proceso de democratización.

"No podríamos dejar pasar, o sea, consulta va a haber, de una forma o de otra, pero tiene que haber, porque tiene que quedar el precedente, porque es un mandato constitucional y a lo mejor lo que ellos no quieren es que hacia adelante... Porque se sentían intocables, no se podía tocar al intocable".

Y para poder llevarla a cabo, el Gobierno Federal está contemplando un "plan b" en caso de que el INE no lleve a cabo la consulta de revocación de mandato, que consiste en realizar una encuesta, incluso telefónica, mediante empresas encuestadoras de prestigio.

"Entre todos organizarnos y que hiciéramos una colecta para contratar unas 10 empresas encuestadoras de prestigio en México y se preguntará lo mismo ´¿Quieres que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador o que renuncie?´; no llevaría mucho tiempo e incluso se podría hacer telefónica y otra domiciliaria y se tiene el resultado y dar el resultado".

López Obrador dijo que "si no la hacemos nosotros, los ciudadanos, todos, pues a lo mejor 10 son muchas encuestadoras, pero cinco para que no cueste y a lo mejor algunas encuestadoras... A ver, vamos a hablar de encuestadoras para que se vayan preparando. Parametría, Buendía, Mitofsky, tres; Arias, cuatro; la que tiene El Financiero. Sí, hay de todo, pero se busca; que sean las que menos cuchareen o que no cuchareen y que no le pongan levadura".