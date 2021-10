Pide AMLO al INE facilidades a la población para participar en revocación de mandato

"Hay que esperar a ver que resuelve el INE, tienen que dar facilidades a los ciudadanos, es su deber, para que puedan participar, acercar las mesas, dará a conocer la pregunta por qué van algunos al no y algunos al sí. Es muy sencillo, si quieres que continúe marca sí, si no, pues marca no",

El mandatario aseveró que solo los conservadores le tienen miedo al pueblo, por eso buscan desalentar su participación en ese ejercicio democrático, no han entendido que "la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia"

Noticia Relacionada Niega AMLO haber tumbado requisa al Puerto de Veracruz; promete justicia

Dijo que los legisladores que pertenecen a la coalición Va por México que ayer fueron a interponer una acción de inconstitucionalidad por la revocación de mandato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solo están "simulando".

"Primero, es una incongruencia que los que se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente va a tener la libertad de manifestarse además por la vía pacífica"", aseveró.

Apuntó que este tipo de posturas son "politiquería", pues a pesar de las campañas para evitar que los ciudadanos vayan a votar en la consulta, saldrán a votar libremente, porque no son borregos, "no van a decir mee, mee".

Reiteró una vez más que si el pueblo decide que no continúe como presidente se irá sin ningún problema, "es más aunque no se llegue al 40 por ciento, porque para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley".

"Me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política y esa autoridad moral, y esa autoridad política ¿quién la otorga? Es el pueblo, el poder dimana del pueblo".

Antes de dirigirse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para abordar un vuelo que lo llevará a Baja California para iniciar su gira de trabajo, el jefe del Ejecutivo dijo que durante las conferencias matutinas, dará detalles, hasta que se lo permita el INE, sobre el avance para la consulta de revocación de mandato y sobre las "marrullerías del bloque opositor" para que la ciudadanía esté informada y participe en ella.