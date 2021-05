Pide AMLO a trabajadores del Metro que 'recapaciten' sobre paro de labores

Respecto al posible paro de labores de trabajadores del Sindicato del Sistema Colectivo Metro en demanda de mantenimiento tras el accidente en la estación Olivos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió "recapaciten", pues en nada ayuda esa actitud.

"Esto tiene que ver con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña".

Ayer legisladores del PAN de la Ciudad de México acudieron a la estación Olivo para exigir la renuncia de la directora del Metro, al respecto López Obrador dijo que "hasta la misma gente los rechazó". Calificó de irresponsables estas actitudes, ya que "no es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia".

Bajo este contexto, nuevamente el jefe del Ejecutivo Federal señaló "el amarillismo en los medios nacionales e internacionales". Dijo que es una crisis que viven los medios de información, no sólo en México sino en todo el mundo.

"Es un fenómeno mundial, es una decadencia. Todo esto lo produjo la política neoliberal o de pillaje, o la política privatizadora que puso el énfasis en el individualismo, en el egoísmo, en lo material. Entonces, ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de zopilotes", subrayó.

Exhortó a que los líderes sindicales presenten denuncias ante las autoridades correspondientes y "que actúen con responsabilidad", ya que una declaración sobre el accidente en la Línea Dorada llamará la atención de los medios informativos, "pero ese oportunismo es inmoral".

"Entonces, hay que actuar en forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer en la manipulación", recalcó.

Dio a conocer que el gobierno de la Ciudad de México ya estableció contacto con un equipo de expertos que llevarán a cabo el peritaje tras el desplome de un tramo de La Línea 12 del Metro.

Señaló que "esto va a ser conducido por la jefa de Gobierno con el respaldo del Gobierno Federal".