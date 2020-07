Pide AMLO a trabajadores de la SE compartir equipo de cómputo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto al anuncio hecho por la Secretaría de Economía este fin de semana de que 3 de cada 4 trabajadores se quedarían sin equipo de cómputo y, en caso de requerirlo para sus actividades deberían llevar el personal o hacer un pago de $4,000 pesos, a lo que respondió que esto no sucederá, sería una exageración.

Señaló que, seguramente, el oficio fue emitido por algún funcionario de que busca perjudicar a su gobierno, "porque hay gente de otras administraciones que siguen trabajando en las dependencias".

"Ya deberían por honestidad, los que no comparten lo que estamos haciendo de acuerdo al proyecto de transformación que se está aplicando, deberían de decir: ´Me voy a la academia o al sector privado´, pero no, continúan, no ayudan, estorban y es un acto, creo, que de deshonestidad.

Ante el cuestionamiento de si no "saldría más cara la austeridad al pueblo mexicano, el Mandatario indicó que esta medida "es un asunto de principio, no administrativo.

No puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre".

Cabe destacar que esta determinación de parte de la dependencia federal es debido a que ya no cuenta con presupuesto para el arrendamiento del equipo de cómputo.

Ante este escenario planteó como solución: que los trabajadores de esa dependencia compartan las computadoras, ya que recordó que, en uno de sus compromisos de campaña, había establecido que no se comprarían más equipos de cómputo, dado que en este rubro había "desorden, desbarajuste y corrupción".

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que su gobierno no está exigiendo a los burócratas ningún sacrificio.

"Se les está garantizando a todos, y somos unos privilegiados de que cada 15 días nos pagan. Cuánta gente tiene que salir a la calle, ahora, arriesgando su vida, para llevar algo que ayude a la alimentación y necesidades de la familia. Entonces ¿qué se creen los burócratas? Me refiero a la burocracia dorada. Estaban muy mal acostumbrados. Ahí se van a ir poco a poco acostumbrando".

Por lo que les pidió no pensar de "manera egoísta" y ser individualistas, "O sea, tenemos que tener una idea general de las cosas. Un servidor público no puede estar pensando en sí mismo".

López Obrador veladamente señaló que este tipo de decisiones austeras son con la intención de que los enfermos no se queden sin medicinas y sin médicos, que los adultos mayores no se queden sin su pensión y que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas.